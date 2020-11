Animal Rights filmt bij nertsenbedrijven: 'Dieren mishandeld en coronaregels overtreden'

Medewerkers van zeker twee nertsenfokkerijen hebben zich volgens dierenrechtenorganisatie Animal Rights niet aan de hygiënevoorschriften voor corona gehouden. Ook zouden de fokkerijen dieren hebben mishandeld. De organisatie deelde woensdag verborgencamerabeelden die bij fokkerijen in Rosmalen en Valkenswaard zijn gemaakt.

De videobeelden zijn afgelopen week al gemaakt. Daarop is te zien dat enkele medewerkers op beide bedrijven een mondkapje dragen op hun kin in plaats van over de neus en mond. Een medewerker in Valkenswaard doet zijn werk zelfs in een shirt met korte mouwen, in plaats van in de voorgeschreven bedrijfskleding met overall.