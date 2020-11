Poeplucht van de Ginkgo biloba zorgt voor stankklachten, maar vervangen is duur

Een in bloei staande Ginkgo biloba in de Monseigneur van Kesselstraat in Vlijmen. vergroot

In zes Brabantse gemeenten klaagden bewoners dit jaar over stank die wordt veroorzaakt door de vruchten van boomsoort Ginkgo biloba. Meierijstad, Uden en Valkenswaard gaan de bomen zelfs vervangen, wat tienduizenden euro’s kost. Dat blijkt uit een rondgang langs de Brabantse gemeenten.

Joris van Duin Geschreven door

“Kom je voor die stinkerds?” Lida Ketels vraagt het met een glimlach op haar gezicht, maar ze meent het serieus. “Ik zie ze het liefst zo snel mogelijk vertrekken.”

Ze werpt een zure blik naar de boom die pal voor haar huis staat: in bloei een prachtexemplaar van een Ginkgo biloba. Het felgele blad van deze en nog negen Japanse notenbomen zorgt ervoor dat de straat er kleurrijk uitziet.

Na ongeveer twintig jaar groeien aan de vrouwelijke bomen de zo verafschuwde ronde, gele vruchtjes. Als deze uit de boom vallen en worden platgelopen, komt er een putlucht vanaf. Aan die stank valt ook deze middag in Vlijmen niet te ontsnappen.

Bewoners over de stinkbomen in hun straat:

Wachten op privacy instellingen...

Lida Ketels is niet de enige die erover klaagt. Zes Brabantse gemeenten geven aan dit jaar klachten te hebben ontvangen:

Valkenswaard (één klacht)

Uden (veelvuldig)

Roosendaal (één of twee)

Meierijstad (enkele)

Eindhoven (enkele)

Halderberge (één)

Sommige gemeenten vinden het afdoende om de gevallen vruchten vaker op te ruimen. In Eindhoven plukken medewerkers de vruchten zelfs uit de bomen om overlast te voorkomen.

Uden en Valkenswaard gaan een stap verder: zij kappen dit jaar respectievelijk 2 en 20 Japanse notenbomen na een jarenlange klachtenregen. In Meierijstad staat vervanging van 12 exemplaren voor volgend jaar op de planning. De drie gemeenten geven in totaal 46.300 euro uit aan verwijdering en herplanting.

vergroot

De gemeenten Uden en Valkenswaard stellen dat ze bij de aankoop van de Ginkgo biloba's niet wisten welk geslacht de bomen hadden. Dat doet ertoe, want aan de mannelijke variant groeien geen vruchten.

"Vaak hebben gemeenten gewoon lopen slapen."

Volgens meerdere experts hadden zij dit wel degelijk kunnen weten. Boomkwekers laten al decennia lang specifiek mannelijke of vrouwelijke Ginkgo's groeien, stelt boomadviseur Jan P. Mauritz. Hij zei daar eerder over: "Vaak hebben gemeenten gewoon lopen slapen."

De gemeente Meierijstad laat weten destijds mannelijke Ginkgo's te hebben besteld, maar dat dat de boomkweker waarschijnlijk verkeerd heeft geleverd.

Tilburgers klaagden dit jaar niet over stank bij de gemeente, zo laat een woordvoerder weten. De voorbije jaren was Tilburg juist Nederlands kampioen ‘stinkbomen’ kappen. 59 Ginkgo’s gingen hier tegen de vlakte. Samen met de herplanting was daar anderhalve ton mee gemoeid.

Ginkgo-bladeren worden soms ook gebruikt ter decoratie. vergroot

In Vlijmen trokken bewoners dit jaar niet bij de gemeente aan de bel. Lida Ketels: "Eerder deden we dat wel. Maar waarom zouden we elk jaar over hetzelfde klagen, als er toch niks aan gedaan wordt?"

“Als je alle natuur weg moet halen die wat overlast veroorzaakt, kun je bezig blijven.”

Een paar huizen verderop woont Rob Knoppert, die vruchten meerdere keren per week van de stoep veegt voordat ze platgelopen kunnen worden. Toch hangt ook hier een lichte poeplucht. Knoppert wil de bomen in de straat echter behouden. “Als je alle natuur weg moet halen die wat overlast veroorzaakt, kun je bezig blijven”, vindt hij. "Dat moeten we niet willen."

De gemeente Heusden, waar Vlijmen onder valt, laat weten dat ze mannetjes had besteld, maar vrouwtjes heeft gekregen. Vooralsnog voert de gemeente extra veegrondes uit rondom de bomen. Of het daar bij blijft, is onzeker. In 2021 en 2022 wordt de Monseigneur de Kesselstraat heringericht en komt ook hier de vraag op tafel wat er met de bomen moet gebeuren.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.