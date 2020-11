Viroloog uit Waalwijk ontwikkelde succesvol coronavaccin in de VS: 'We did it!'

Andrea Pruijssers ontwikkelde in Amerika een coronavaccin. (foto's: Andrea Pruijssers). vergroot

Andrea Pruijssers uit Waalwijk, die bij de Amerikaanse medicijnfabrikant Moderna keihard werkte aan de ontwikkeling van het coronavaccin, is dolblij met de bereikte doorbraak in de strijd tegen het virus. Het is een persoonlijke overwinning voor de viroloog. "Ik ben enorm opgelucht. We did it!" Drie jaar geleden wist ze al dat er een coronapandemie aan zat te komen.

Sinds april was Andrea, samen met twee collega's, druk bezig met het onderzoek naar het vaccin. Zeven dagen per week, twaalf uur per dag werkten ze gestaag door in het laboratorium.

"We zagen al eerder signalen dat het vaccin wel eens kon werken, maar nu we het in de laatste fase op grote schaal hebben getest, blijkt het echt aan te slaan", vertelt ze. "Het is een hele opluchting. En bijna 95 procent effectiviteit: het kan haast niet beter! Het werk is niet voor niets geweest."

"We wisten dat die pandemie er zou komen, ver voordat iemand überhaupt ooit van corona had gehoord."

De Waalwijkse kwam op haar 23e in Amerika voor een stage, toen ze studeerde in Wageningen. Inmiddels is Nashville alweer jaren haar thuis. Sinds drie jaar onderzoekt ze coronavirussen. "Ver voordat iemand überhaupt ooit van corona had gehoord, bestudeerden we het virus al. We wisten dat dit zou gebeuren", vertelt Andrea. "Dat die pandemie er zou komen, dat hadden we verwacht, maar we wisten niet wanneer. En we hadden gehoopt dat het niet zo snel zou zijn."

In slechts acht maanden tijd wist Andrea samen met haar team een vaccin te ontwikkelen. Een moordtempo, want normaal duurt zoiets jaren. "We hebben het vaccin hard nodig en dit is de enige manier om uit die coronaput te kunnen komen", vertelt ze. "Dit gaat een belangrijke bijdrage worden voor de oplossing. We hopen dat dit de wereld gaat veranderen."

"Wij zijn ook Brabanders en wij zijn zo trots op jou!"

Andrea is in één klap wereldnieuws. Ze wordt overstelpt met reacties, ook uit Brabant. "Het is fantastisch gewoon. Ik krijg berichtjes van mensen die schrijven: 'Wij zijn ook Brabanders en wij zijn zo trots op jou!' Ze sturen me zelfs foto's van bossen bloemen op. Dat is wel heel speciaal en hartverwarmend."

Ook haar familie is dolgelukkig. "Ze leven heel erg met me mee en luisteren naar ieder interview dat ik geef voor de Nederlandse tv of radio. Ik ben natuurlijk al zeventien jaar heel ver weg, terwijl mijn familie nog steeds in Waalwijk en Sprang-Capelle woont. Dat is natuurlijk heel lastig voor ze, denk ik. Vooral voor mijn ouders, zij zien me niet zo veel. En als ze me dan wel op tv zien en op de radio horen, dat is wel speciaal. Ik mis ze wel, dat mag je zeker vermelden!" Komende zomer hoopt Andrea haar familie weer op te kunnen zoeken.

Medicijnfabrikant Moderna wil in december de eerste 20 miljoen doseringen aan de Amerikaanse bevolking gaan toedienen. Europeanen komen er vooralsnog niet voor in aanmerking, want de Amerikaanse regering heeft enorm veel geld gepompt in het de ontwikkeling van het vaccin, aldus de viroloog.

Wel zijn er al afspraken gemaakt met de Europese Unie. Moderna verwacht volgend jaar tussen de 500 miljoen en 1 miljard doseringen te kunnen gaan leveren.

Iedereen heeft twee doseringen nodig. Andrea: "Eén injectie is niet genoeg, dan ben je niet beschermd."Het vaccin gaat eerst naar de mensen die het het hardst nodig hebben: oudere mensen die hogere risico's lopen, het zorgpersoneel en ambulancepersoneel. In de zomer kunnen dan de 'gewone Amerikanen' gevaccineerd worden, zo is de verwachting.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.