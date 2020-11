'Gigantisch' crystal methlab Lage Zwaluwe, fikse strafeisen

John R. en Pedro D. kookten drugs in een grote ketel (tekening: Adrien Stanziani) Zware bewaking in de nachten na de vondst (foto's: Willem-Jan Joachems) Diverse ketels uit het lab (foto's: Willem-Jan Joachems) Vervuilde tonnen (foto's: Willem-Jan Joachems) Het luik naar de ondergrondse wietplantage (foto's: Willem-Jan Joachems) De enorme ketel uit het lab (foto's: Willem-Jan Joachems) Volgende Vorige vergroot 1/6 John R. en Pedro D. kookten drugs in een grote ketel (tekening: Adrien Stanziani)

Het was een kolossaal en vies drugslab dat in 2018 aan de rand van Lage Zwaluwe werd ontdekt. De illegale fabriek was het begin van een golf van crystal meth-labs in ons land, waar me momenteel nog midden in zitten. De officier van justitie wil dat de laboranten vijf jaar de gevangenis in gaan.

Het lab aan De Zwingel was "écht één grote rotzooi", zei de officier van justitie donderdag tijdens de rechtszaak. "Het was enorm professioneel aangelegd. En er is grootschalig geproduceerd", is de overtuiging van politie en OM. Crystal meth kwam de politie toen veel minder tegen dan nu.

Chemisch

30.000 liter giftig chemisch afval en gevaarlijke grondstoffen stonden binnen. Zoals 150 kilo wijnsteenzuur. Dat is een typische grondstof waar je crystal meth mee kan maken.

Er stonden ook twee kookketels van ieder 850 liter. Eentje was in elkaar gedrukt, mogelijk door een ongeluk met een chemische reactie.

De beheerder van de loods was Pedro D. (36) Hij woonde er (links) naast. Op 10 oktober 2018 speurden politiemensen en gemeenteambtenaren in de straat naar een mogelijk wietkwekerij. Die vonden ze, maar ze ontdekten ook het lab.

D. sloeg op de vlucht in zijn auto. Niet raar, want onder zijn tuinschuur zat de wietplantage verstopt, met 275 planten. Hij was voor hetzelfde zo'n tien jaar geleden ook al veroordeeld.

Beschoten

De politie kon de verdachte opsporen. De Zwaluwnaar zei dat hij al jaren werd bedreigd, mishandeld en zelfs beschoten. De politie vond inderdaad in zijn huis een kogelinslag. Bovendien zou er iets zijn ontploft onder zijn auto toen hij in Breda woonde. Getuigen zagen soms 'vreemde figuren' bij hem aan de deur. Hij mocht vanaf een bepaald moment niet meer in de loods komen van de onbekende mensen.

En hij moest maandelijks betalen aan iemand. Over wie dat was wil hij niks zeggen. De man vreest voor de veiligheid van hem en zijn gezin.

De Zwaluwnaar zei bij de politie dat hij kort voor de inval 'de ellende' had ontdekt in de loods en was begonnen met opruimen.

Limburger

In het lab vond de politie dna-sporen van D. op een stel handschoenen. Maar ook van een andere persoon: John R. (61) uit Maastricht. De recherche vond aantekeningen van hem over drugs- productie.

Hij kon na ruim een half jaar worden opgespoord en vastgezet. De Limburger was een bekende: hij kreeg in 2006 al meer dan vier jaar cel voor werken in een drugslab.

Beide mannen vertelden een klein beetje in de politieverhoren maar zwegen tijdens hun rechtszaak. Geen enkele vraag wilden ze beantwoorden.

Misdaadorganisatie

Ze waren zeker niet de enige die er mee te maken hadden, denkt de politie. “Er zit ongetwijfeld een grotere groepering achter. Anderen trokken aan de touwtjes. Maar deze laboranten vormen een onmisbare schakel in het geheel”, zei de officier van justitie.

De advocaten van beide mannen vroegen om vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank in Breda doet over twee weken uitspraak.

