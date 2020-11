Pop van hooibalen langs A58 in brand gestoken: 'Hij stond er net vier uur'

De pop zoals hij eruit zag en wat ervan overbleef na de fikse brand vergroot

Langs de A58 bij Goirle is woensdagnacht een pop gemaakt van hooibalen in vlammen opgegaan. Boer Corné van Roessel had de pop eerder op de dag geplaatst in een veld langs de Lage Wal. De pop had een spandoek vast met de tekst: ‘Van onze boeren dit kleine gebaar, blijf gezond en heb oog voor elkaar’.

Janneke Bosch Geschreven door

De rook die bij de brand vrijkwam zorgde voor overlast op de snelweg. De brandweer adviseerde mensen in de omgeving om ramen en deuren gesloten te houden.

Boer Corné vertelt dat hij in het bestuur zit van ZLTO en dat ze wat positiefs wilden doen in deze coronatijden. Daarom zijn er drie van zulke stropoppen geplaatst, allemaal langs de A58 en allemaal met een spandoek met dezelfde tekst.

De pop zoals hij eerder op de dag was neergezet (foto: Corné van Roessel) vergroot

Boer Corné: "De pop stond er net vier uur." Toen was er een harde knal te horen. "Maar die horen we hier wel vaker." Maar de zoon van Corné zag uit het raam boven dat het mis was met de pop die ze net hadden geplaatst. Die stond ineens in brand.

Hij waarschuwde zijn vader en ze schakelden meteen de brandweer in. "Ik ga er maar vanuit dat het een kwajongensstreek is", vertelt Corné. "Wel gericht op de pop, maar niet per se op de boodschap die we ermee wilden uitdragen."

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot

Dat de pop in brand is gestoken, daar twijfelt de boer niet aan. "Er zitten balen in verwerkt van 400 kilo, daar zijn er vijf van. Je hebt echt veel vuur nodig om dat brandend te krijgen."

Volgens een omstander waren er vuurwerkknallen te horen, voordat de pop in brand vloog. De brandweer kwam met een schuimblusvoertuig naar de plek van de brand om te blussen. Ook boer Van Roessel hielp mee om de hooibalen uit elkaar te trekken zodat het vuur beter bestreden kon worden.

Wachten op privacy instellingen...

De dikke rookwolken trokken over de A58 heen. Het verkeer had er last van. Rijkswaterstaat stelde de matrixborden in op 70, zodat er niet zo hard gereden mocht worden.

foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.