Schatgraven in de mosselpan: avondje mosselen eten levert gezin van Ingrid zeven parels op

De kinderen van Ingrid met hun schatkistje met gevonden parels (foto: Ingrid van Gils). vergroot

Nooit eerder was het maandelijkse mosselavondje van de familie Van Gils uit Zundert zo avontuurlijk. "Ineens verschenen er één, twee en uiteindelijk vier pareltjes uit de mond van haar vriend Rens. De vijfde had hij doorgeslikt", vertelt Ingrid nog steeds met een lach en verbazing in haar stem.

De maaltijd leverde uiteindelijk zes parels op. "Eigenlijk zeven, want Rens had er dus eentje doorgeslikt", grinnikt ze.

"Die ene mossel van Rens was echt bizar" vertelt Ingrid. "Daar zaten dus vijf pareltjes in. Na deze vondst doken onze drie kinderen natuurlijk op de andere mosselen. Het was echt schatgraven in de mosselpan. We ontdekten dat de mosselen met parels dikker en zwaarder waren dan de anderen. De oudste van onze kinderen had prijs en ik later ook."

De zes gevonden pareltjes in de mosselpan van het gezin van Ingrid.(Foto: Ingrid van Gils) vergroot

Natuurlijk is meteen het internet afgestruind om de waarde van hun schat te bepalen. "Eerst waren we in juichstemming, want we vonden artikelen waarin stond dat het heel bijzonder is dat je een parel in een mossel vindt. Later vonden we weer berichten dat onze kleine pareltjes vooral voor ons van waarde zijn omdat ze zo klein zijn en ze heel vaak voorkomen", zegt Ingrid.

Mosselboer Ben Schot van mosselkwekerij Neeltje Jans in Zeeland bevestigt deze toch wat teleurstellende conclusie over de parelvondst. "Mijn moeder heeft twee tot drie keer per jaar 'beet'. Zij eet ook maandelijks mosselen. Ben heeft zelf nog nooit een parel gevonden. "Maar ik kan ze goed doorgeslikt hebben, want ik voel en hoor regelmatig wat kraken tussen mijn tanden. Ik ben niet zo kieskeurig met wat ik allemaal doorslik", grinnikt hij .

Ook in de parelwinkel in Rotterdam vinden ze de vondst vooral heel leuk voor het gezin. "Zeker omdat het om zulke kleine pareltjes gaat, vertegenwoordigt het nauwelijks enige waarde", zegt een woordvoerder.

De blauwe 'schatkist' met pareltjes staat nu bovenop de kast in Zundert (foto: Ingrid van Gils). vergroot

In de Zundertse supermarkt waar de mosselen gekocht zijn, is nu geen stormloop op de mosselen ontstaan. "De filiaalhouder had ook niks gehoord van andere klanten die een bijzondere mosselavond hadden. De mosselen verkopen altijd wel goed, zeker nu ze deze week in de aanbieding zijn."

Ondertussen staan de pareltjes in een plastic bakje, dat omgedoopt is tot schatkist, op de kast in Zundert. "We zullen deze mosselavond nooit vergeten. Het was een spannende en euforische avond. Mosselen eten zal nooit meer hetzelfde zijn."

