Automobilist rijdt bewust in op voetganger op spoorwegovergang in Oss

De zwarte Golf probeert bewust een voetganger aan te rijden bij een spoorwegovergang in Oss. vergroot

Een filmpje van een voetganger die in Oss net op tijd kan wegspringen als de bestuurder van een zwarte Volkswagen Golf hem probeert aan te rijden, wordt massaal bekeken op Dumpert. De politie laat weten dat de dader en het slachtoffer op de beelden herkend zijn en dat de auto in beslag is genomen.

Een voorbijganger maakte beelden van deze doelbewuste poging om de man aan te rijden. Het filmpje is geplaatst op Dumpert.nl en wordt daar massaal bekeken.

Op de beelden is te zien hoe een zwarte Golf plotseling met hoge snelheid het voetgangersgedeelte van een spoorwegovergang op rijdt. Daar loopt een voetganger in zwarte kleding die maar net op tijd weg kan springen. De Golf heeft het duidelijk op de voetganger voorzien want hij maakt opnieuw een roekeloos rondje om nog eens dicht langs de voetganger af te rijden.

Ruzie

Volgens de politie is bestuurder voorlopig zijn auto kwijt en wordt hij beschuldigd van poging tot doodslag of poging tot zware mishandeling. Het lijkt er op dat hij ruzie had met de voetganger. Wat er precies is gebeurd, moet nog uit de verhoren blijken.

De bestuurder is ook aangemeld bij het CBR. Dit rijvaardigheidsinstituut heeft speciale cursussen voor roekeloze automobilisten. Het filmpje is op 23 september gemaakt.

