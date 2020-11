Angst voor corona drijft steeds meer obesitaspatiënten naar het ziekenhuis

Chirurg Robert Matthijsen (foto: Erik Peeters). vergroot

Steeds meer mensen met ernstig overgewicht melden zich voor een behandeling in een obesitaskliniek. Sinds de uitbraak van het coronavirus ziet het Obesitas Centrum van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg de aantallen bijna verdubbelen. De coronacrisis blijkt vaak het laatste zetje te zijn om iets te doen aan hun overgewicht.

Robert te Veele Geschreven door

Mensen met obesitas lopen meer risico om in het ziekenhuis opgenomen met COVID-19 of zelfs te overlijden na een besmetting. Inmiddels wacht een groep van meer dan 350 patiënten op een behandeling zoals een maagverkleining. Ze zullen nog even geduld moeten hebben, want sinds eind oktober worden niet-spoedeisende operaties uitgesteld. De zorg voor coronapatiënten krijgt voorrang.

“Die mensen hebben er maanden naar toegewerkt om geopereerd te worden. Nu moet er door een virus en begrijpelijke overheidsmaatregelen op de rem getrapt worden en dat is verschrikkelijk”, zegt chirurg Robert Matthijsen.

vergroot

De behandeling van obesitas is een traject van vijf jaar waarin patiënten voor een operatie ook al worden begeleid door onder meer diëtisten en psychologen. Dat maakt het volgens Mathijssen extra moeilijk om deze mensen nu teleur te moeten stellen.

"Ik ben blij dat ik geopereerd ben, omdat ik nu weet dat overgewicht een extra risico is voor corona."

“Het zijn moeilijke gesprekken. Waar we geluk mee hebben, is dat ze over het algemeen heel begripvol zijn. Ze weten dat iedereen hier in huis ontzettend zijn best doet om zoveel mogelijk mensen te helpen. Nu zijn dat de coronapatiënten en straks zijn dat ook deze patiënten.”

Natascha van Gorkom uit Drunen had geluk en werd voor de coronapandemie geopereerd in Tilburg. Sindsdien viel ze 57 kilo af. Ze kan zich goed voorstellen wat mensen doormaken die nu noodgedwongen moeten wachten.

“Het is heel naar. Je moet er mentaal goed mee om kunnen gaan en niet terugvallen omdat je onzeker of bang bent. Ik ben blij dat ik geopereerd ben, omdat ik nu weet dat overgewicht een extra risico is voor corona."

"Laat je niet uit het veld slaan, want deze pandemie gaat over en iedereen gaat behandeld worden."

“De weerstand van mensen met overgewicht vermindert niet maar verandert. Hun weerstand staat namelijk voortdurend aan en wordt constant gebruikt voor het overgewicht. Dat zorgt voor aandoeningen zoals suikerziekte en hoge bloeddruk.", legt Matthijsen uit.

vergroot

“Wat overblijft van je weerstand, is daardoor minder daadkrachtig tegen een virusinfectie. Je ziet dat deze mensen ernstiger ziek worden. De kans om te overlijden aan COVID is wereldwijd 0,9 procent. Voor mensen met obesitas is dat 7 procent.”

De chirurg hoopt daarom dat mensen zich niet door de tijdelijke operatiestop en de drukte laten ontmoedigen om zich te melden. “Doe het voor nu en voor later. Laat je niet uit het veld slaan, want deze pandemie gaat over en iedereen gaat behandeld worden. We volgen de adviezen van het Outbreak Management Team en zodra we ruimte krijgen om op schalen, pakken we hem.”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.