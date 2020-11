Vrouw kan net op tijd haar hondje uit auto halen na carjacking in Valkenswaard

Wachten op privacy instellingen... Agenten doen onderzoek aan de Nieuwe Waalreseweg in Valkenswaard (foto: Jozef Bijnen/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Vrouw van auto beroofd in Valkenswaard

Een vrouw is vrijdagochtend in Valkenswaard bedreigd door een man, die er daarna met haar auto vandoor ging. Dat gebeurde rond zeven uur aan de Nieuwe Waalreseweg. De verdachte, een 39-jarige man uit Valkenswaard, is later op de dag aangehouden in Eindhoven.

De vrouw zag de man pas toen ze uit haar appartement was gekomen en haar hondje in de auto zette. Toen ze zelf wilde gaan zitten en de autosleutels nog in haar hand had, stond de man opeens achter haar. Hij eiste dreigend haar autosleutels. Geschrokken heeft ze die gegeven.

Zeer overstuur

Ze kon nog snel haar hondje uit de auto pakken, voordat de man wegreed in haar auto. "Ze is vervolgens zeer overstuur naar haar flat gelopen", laat een ooggetuige weten. Mensen die dit zagen, hebben de politie gebeld.

Het slachtoffer liep na de autodiefstal zeer overstuur terug naar haar appartement (foto: Jozef Bijnen/SQ Vision). vergroot

