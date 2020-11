Plan voor 300 parkeerplaatsen waar truckers kunnen overnachten om wildkamperen aan te pakken

Om de overlast van wildkamperende vrachtwagenchauffeurs in te dammen, moeten er in de gemeente Moerdijk 200 tot 300 parkeerplaatsen voor vrachtwagens bijkomen. B en W willen dat truckers kunnen overnachten op de vier plekken langs de snelwegen A17 en de A16.

Het gaat om twee terreinen in de buurt van restaurant Kanters in Moerdijk en twee bij restaurant De Gouden Leeuw in Zevenbergschen Hoek.