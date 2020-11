Politie verspreidt foto van poederbrief: 'Niet openen, meteen 112 bellen'

De politie heeft een foto verspreid van een poederbrief die dinsdag werd bezorgd bij de drukkerij van de Brabantse kranten in Best. Ze waarschuwt dat mensen die een soortgelijke envelop met een wit kaartje en een onbekend poeder krijgen, die niet verder moeten openen en meteen 112 moeten bellen.

Volgens de politie heeft dezelfde afzender de afgelopen dagen waarschijnlijk negentien poederbrieven bezorgd bij onder meer hotels, ziekenhuizen, advocatenkantoren en uitgeverijen, waaronder DPG Media in Best. De brieven werden onder meer afgeleverd in Amsterdam, Amersfoort, Arnhem, Rotterdam, Utrecht, Roermond en Zeist.