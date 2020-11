Na de Bossche Bollen is de Bossche Draak de nieuwste lekkernij van Den Bosch

Na de welbekende Bossche Bollen heeft Den Bosch nu een nieuwe lekkernij: De Bossche Draak. Het is een exacte kopie van de Bossche drakenfontein, maar dan 30 centimeter hoog en gemaakt van chocolade.

Tijdens de eerste lockdown moest ook patissier Eric Maas van Patisserie Smaak aan de Fonteinstraat zijn winkel sluiten. Hij heeft die tijd gebruikt om iets nieuws te bedenken: "Ik kom zelf uit Den Bosch en ik kom regelmatig langs de bekende drakenfontein, maar bedacht me dat er eigenlijk nog niets van te koop is. Ik vond dat daar verandering in moest komen. Hoe leuk is het om een bekend beeld uit Den Bosch te krijgen dat je ook nog eens kunt opeten."