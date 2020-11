Kinderen leren praten over kindermishandeling en superheld Pink helpt daarbij

Juf Lotte maakt kindermishandeling bespreekbaar in de klas (foto: Omroep Brabant). vergroot

De leerlingen van juf Lotte Maas in Tilburg hebben bedacht hoe de superheld Pink er uitziet en hebben daar een prijs mee gewonnen. Het animatiefiguurtje strijdt tegen kindermishandeling en maakt zo het onderwerp in de klas bespreekbaar.

Het is de Week van de Kindermishandeling en daarom werd dit onderwerp deze week besproken op scholen in Tilburg. Juf Lotte geeft les op Westerwel, een school in het speciaal onderwijs. Haar leerlingen zijn 8 en 9 jaar oud en hadden het deze week over het beladen onderwerp.

Kinderen en de juf vertellen hoe ze het poppetje Pink bedachten:

Het is niet vanzelfsprekend dat een kind vrij en blij opgroeit. Wethouder Marcelle Hendrickx: "We weten dat er bijna vierduizend kinderen in onze regio niet veilig opgroeien. En als je bedenkt hoeveel autobussen met kinderen dat zijn, word je daar helemaal akelig en stil van."

Hendrickx vindt dat niet alleen kinderen met het onderwerp bezig moeten zijn. Om kindermishandeling te bestrijden, is de hulp van alle inwoners nodig, vindt ze "We moeten ons allemaal hier verantwoordelijk voor maken. Dat is echt de enige manier."

Ze vindt het belangrijk om het onderwerp bespreekbaar te maken en slachtoffers ruimte te bieden om erover te praten. De vraag 'hoe gaat het met je?' kan iemand de kans geven om over moeilijke dingen te praten, bijvoorbeeld over kindermishandeling. "We horen van iedereen die uit een geweldsituatie komt: was er maar iemand geweest. Had die buurvrouw, die leerkracht maar een vraag gesteld."

