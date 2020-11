Rijden door een winterwonderland bij De Mispelhoef in Eindhoven: 'De Efteling is er niks bij'

Een winterwonderland bij De Mispelhoef in Eindhoven. vergroot

Het is nog een beetje vroeg, maar bij herberg De Mispelhoef in Eindhoven kunnen ze niet wachten tot de feestdagen. Het terrein is omgetoverd tot een kerst drive thru. Met je auto (of fiets) rijd je door een Winter Wonderland met kerstverlichting, een warm vuurtje en de kerstman. Je kunt er een winterse maaltijd afhalen voor thuis, of chocomel en een warme appelflap voor onderweg. "Ik vind de Efteling er niks bij", vertelt een bezoeker.

Als je aan komt rijden bij de herberg staat een kerstman al op je te wachten. Een stukje verder kun je de auto stilzetten en bij de foodtruck warm eten en drinken halen voor onderweg. Vervolgens rijd je door de 'voortuin' van de herberg, die nu een Winter Wonderland is.

Onderweg geniet je van knipperende kerstverlichting en een kerstvideo die op de ramen is geprojecteerd. Kinderen mogen eventueel nog even uit de auto stappen om op de foto te gaan met de kerstman. Vervolgens haal je aan het einde van de drive thru nog je eten op, wat je vooraf online hebt besteld. Ook zijn er kerstballen te koop met daarop de tekst 'wat een ballen jaar'.

Een kijkje bij de drive thru:

Het idee kwam van Marc Loomans, eigenaar van De Mispelhoef. Door de coronamaatregelen is de herberg namelijk gesloten. "We wilden iets doen met afhalen en toen bedachten we dat we ook een soort drive thru konden maken. Uiteindelijk is het een uitgebreid tot dit hele gebeuren", vertelt Marc. Hij vindt het ook fijn om zo het personeel weer wat te kunnen laten doen.

"Het opbouwen duurde drie weken."

Het duurt nog even voordat het kerst is. Dus waarom nu al de drive thru? "Het opbouwen duurde drie weken, dus je kunt maar beter vroeg beginnen", lacht Marc. "En je hoopt natuurlijk dat mensen zo een beetje op tijd horen dat deze drive thru er is."

Zo ziet het er vanuit de auto uit:

De drive thru is tot stand gekomen dankzij allerlei sponsoren. "We hebben de stoute schoenen aangetrokken en ondernemers gecontacteerd met de vraag of ze wilden sponsoren." Daar werd enthousiast op gereageerd: ruim twintig ondernemers deden mee.

Ook veel vrienden, kennissen en klanten hebben gesponsord. Buurtbewoners hebben zelfs geholpen met het ophangen van de versiering. "Het is super dat iedereen zo helpt en meedenkt in deze zware tijd. We hadden niet verwacht dat het zo zou uitpakken", zegt Marc.

"Volgend jaar doen we de hele Oirschotsedijk."

Marco van der Vleuten is een van de bewoners die heeft geholpen met het realiseren van de drive thru. Hij maakte de kerstvideo's die in het raam van de herberg te zien zijn. "Het zijn toch lastige tijden, dus het is leuk als je dan iemand kunt helpen. Op wat voor manier dan ook. En het is fijn om met zijn allen bezig te zijn en iets te creëren", zegt Marco.

Het winterwonderland is te bezoeken tot half januari. Van woensdag tot en met zondag, tussen vijf en acht uur ’s avonds kun je er terecht. "In ieder geval tot half januari. Daarna kijken we wel wat er gebeurt." Volgend jaar komt hij er wellicht weer. "Dan doen we de hele Oirschotsedijk", grapt Marc.

