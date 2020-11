Waarschuwing voor coronapiek in januari: 'Kerstmis kan een superspreader worden'

Organisatiewetenschapper en lid van het RedTeam Marino van Zelst. vergroot

Kunnen we met kerst gezellig met de hele familie eten? Het is een vraag die veel mensen bezighoudt. De coronacijfers zien er niet gunstig uit, de coronagolf zwakt maar heel langzaam af. "Kerst kan een superspreader worden en dan gaan we in januari de gevolgen merken", vreest Marino van Zelst van het RedTeam.

Het RedTeam is een club onafhankelijke deskundigen en komt ongevraagd met adviezen over de coronacrisis. Marino van Zelst is data-analist en organisatiewetenschapper en geeft ook les aan Tilburg University.

Hij vreest dat de kerst een moeilijke periode wordt. Het duurt nog ruim een maand, maar ook deze vrijdag kwamen er in Brabant weer 1025 nieuwe besmettingen bij. "Het wordt heel lastig. Met kerst komen verschillende generaties samen: kleinkinderen, kinderen en opa en oma. Je zit met veel mensen in een gesloten ruimte dicht op elkaar. Kerst kan zo een superspreader worden."

"Ik ga zelf de weken voor kerst vrijwillig in quarantaine."

Met name ouderen lopen risico, geeft hij aan. Toch kun je met wat maatregelen een gezellige kerst vieren met je familie.

"Zo ga ik zelf de weken voor kerst vrijwillig in quarantaine. Als je jezelf met de hele familie of het gezin buiten het sociale verkeer houdt, weet je zeker dat je niet besmet bent. En dan kun je gewoon kerst vieren, zelfs als er verder veel besmettingen zijn."

Een vaccin is in zicht, maar tot dat er is, zullen we ons moeten aanpassen. "Als de daling van besmettingen in dit tempo blijft doorgaan, zitten we pas eind januari of begin februari weer op het laagste niveau van de routekaart."

