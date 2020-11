Vrouw pleit voor vrijlating man die haar overgoot met kokend water, 3 jaar geëist

De man was wel vaker gewelddadig richting zijn vrouw (Foto: Omroep Brabant). vergroot

Het Openbaar Ministerie eist drie jaar cel voor een man die zijn vrouw overgoot met kokend water. Het stel houdt allebei hardnekkig vol dat er geen sprake was van opzet. Tijdens de zitting pleitte het slachtoffer dan ook voor de vrijlating van haar man.

Op zaterdag 16 mei krijgt de politie iets na middernacht een melding binnen. In een huis in de Bossche wijk De Kruiskamp zou een vrouw zitten met zware brandwonden. Een aantal agenten kwamen pols hoogte nemen en zagen hoe de vrouw van nek tot benen verbrand was. Ze had grote blaren en haar huid liet op meerdere plekken los.

''Papa heeft mama pijn gedaan en nu is mama weggerend.''

Het 22-jargige slachtoffer woonde drie kilometer verderop in Den Bosch. Ze was in kletsnatte kleren naar het huis van haar vriendin gelopen en vertelde dat ze zichzelf had overgoten met heet water.

In het huis van het slachtoffer zijn haar 25-jarige man en dochtertje van vier. Het gezin is van Eritrese afkomst. Het dochtertje vertelde aan de politie: ''Papa heeft mama pijn gedaan en nu is mama weggerend.'' Ze wees daarna op een waterkoker op het keukenblok.

De vader werd aangehouden. Het slachtoffer werd overgebracht naar het brandwondencentrum in Rotterdam.

''Je kunt toch niet zomaar iemand als een kip ontvellen met heet water?''

Na onderzoek bleek dat de man al vaker gewelddadig was geweest richting zijn vrouw. In de weken na het ongeval, luisterde de politie telefoongesprekken af tussen de verdachte en zijn vrouw. Zo zei de vrouw: ''Het is dat ik mijzelf kon redden, maar jij wilde opnieuw water koken en voor de derde keer over me heen gieten'' en ''Je kunt toch niet zomaar iemand als een kip ontvellen met heet water?''. De man beloofde het nooit meer te zullen doen en zei: ''Laten we het er niet over hebben liefje. Het kan zijn dat onze gesprekken opgenomen worden.''

Het slachtoffer hield dan ook vol dat haar man niet schuldig is en pleitte voor zijn vrijlating. Tijdens de zitting was de vrouw dan ook niet aanwezig als slachtoffer, maar ze ondersteunde haar man. Ze deed dat zelfs in een speciale brief.

De officier van justitie vond dat de man toch gestraft moet worden. “Als we mee zouden gaan in het verzoek dat het slachtoffer in haar brief doet, dan zouden we iedere pleger van huiselijk geweld er bijna toe uitnodigen om te zorgen dat zijn of haar slachtoffer ook een dergelijke brief gaat schrijven.”

De officier van justitie eiste drie jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Als voorwaarde wil het OM onder andere een reclasseringscontract en behandelverplichting.

