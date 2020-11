Jongen (11) seksueel geïntimeerd op weg naar school: 'Hey geilerd, kom hier en trek je broek uit'

Het Christoffelpad in Dommelen. (Foto: Rico Vogels / SQ Vision) vergroot

Een jongen van elf is donderdagmorgen door een man in Dommelen seksueel geïntimideerd. Hij was op de fiets op weg naar school toen hij op het Christoffelpad plots door een man werd aangesproken. "Hey geilerd, kom hier en trek je broek uit anders kom ik je achterna."

De geschrokken jongen fietste zo hard weg als hij kon. De man rende vervolgens achter hem aan maar de jongen wist te ontkomen.

Het incident vond plaats bij het bruggetje bij het Johannesdal in Dommelen. De man droeg een pet en een groene capuchon. Hij is tussen de 1,70 en 1,80 meter lang.

Politie op basisschool

De politie neemt de zaak hoog op, laat de basisschool van de jongen weten. In de groepen zeven en acht is hier in de klas over gesproken. Daarvoor is de politie ook op school geweest.

"Wij willen u niet ongerust maken maar wel graag op de hoogte stellen", schrijft de basisschool in een brief aan de ouders.

