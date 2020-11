Camper uitgebrand in Den Bosch, explosie van gasfles voorkomen

Van de camper in Den Bosch bleef na de brand weinig over (foto: Bart Meesters). vergroot

Aan de Pieter Langendijksingel in Den Bosch is vrijdagnacht een camper in vlammen opgegaan. De camper was geparkeerd bij de Campinafabriek. Rond kwart over twaalf werd de brand ontdekt.

"Toen de brandweer aankwam, stond de camper al volledig in brand", laat een ooggetuige weten. "De brandweer had het vuur snel onder controle, maar van de camper bleef niets over." De brandweer kon wel voorkomen dat een gasfles zou exploderen, door deze op tijd te koelen.

Restanten

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Volgens getuigen zou er wel eens iemand in de camper verblijven, maar tijdens de brand werd er niemand aangetroffen. Een bergingsbedrijf heeft de restanten van de camper afgevoerd.

De camper zou al lange tijd op dezelfde plaats geparkeerd hebben gestaan.

De brandweer bluste het vuur in Den Bosch (foto: Bart Meesters). vergroot

