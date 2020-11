Bianca is woedend nadat haar Audi werd opgeblazen met vuurwerk: 'Ik zat rechtop in bed'

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Bianca zit vrijdagnacht om tien over twee rechtop in bed. Een harde knal trilt haar en de rest van de buurt in Prinsenbeek wakker. “Iemand heeft vast vuurwerk in een put gegooid”, zegt Bianca tegen haar vriend. Even later ontdekt het stel dat hun auto is opgeblazen met zwaar vuurwerk. De 'ontplofte' auto, een Audi A3 van ruim een ton, raakt bijna de hele buurt ook letterlijk.

Ron Vorstermans Geschreven door

De stukken metaal liggen zaterdagochtend nog steeds verspreid door de de wijk. In voortuinen, op andere auto’s; sommige stukjes liggen wel 25 meter af van de plek waar de auto van Bianca geparkeerd stond. Ook andere auto’s zijn geraakt door het metaal van de motorkap. De schade is enorm.

De Audi A3 van Bianca is total loss. Stukjes dashboard liggen op de achterbank, stukjes motorblok in de voortuin. “Geen idee hoe ze het hebben gedaan, maar er is zwaar vuurwerk gebruikt. De knal was ook echt niet normaal vannacht.”

Bianca heeft camerabeelden van het voorval gedeeld met de politie. Die doet onderzoek.

Bekijk hier beelden van de schade:

Wachten op privacy instellingen...

'Held'

Bianca is zaterdagochtend nog steeds woedend, maar niet alleen omdat haar auto is verwoest. “Dat is maar een auto. Waar het mij om gaat is deze buurt. Hier wonen mensen op leeftijd en die zijn allemaal wakker geschrokken. Ook hun auto’s zijn beschadigd. Wie dit heeft gedaan, heeft onze gemeenschap aangevallen.”

Daarom heeft Bianca een groot geldbedrag uitgeloofd aan diegene die meer weet over de daders. “Natuurlijk is 5000 euro veel geld, maar we geven het graag. Handje contantje, zonder met de ogen te knipperen. Diegene die ons helpt is een held namelijk.”

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.