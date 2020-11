Boete voor organisatie van 'protestintocht' in Breda: 'Mensen, doe dit nou niet'

De organisatie is voor het behoud van Zwarte Piet. vergroot

De gemeente Breda is niet op de hoogte gesteld van de ‘protestintocht’ die zaterdag in de wijk Tuinzigt werd gehouden. Voorstanders van Zwarte Piet liepen in een stoet en zeker honderd mensen kwamen hierop af. De organisatoren kunnen een boete verwachten voor het overtreden van de coronamaatregelen.

“Mensen, doe dit nou niet”, reageert burgemeester Paul Depla als hij foto’s van de intocht ziet. Zowel door de ongeveer vijftig Pieten in de stoet als mensen die kwamen kijken, werd nauwelijks afstand gehouden. Ook droegen ze geen mondkapjes.

Demonstraties moeten officieel worden aangemeld bij een gemeente. Helemaal in coronatijd. Ook moeten de huidige maatregelen zoveel mogelijk worden nageleefd.

'Organisatoren aansprakelijk'

Omdat de gemeente Breda niet op de hoogte was van het protest, wordt het als een evenement gezien. “Zover wij weten was het een intocht. Die vallen onder evenementen en die zijn uiteraard gewoon verboden nu”, laat een gemeentewoordvoerder weten. “De organisatoren zullen aansprakelijk gesteld worden. Dat zal een boete worden.”

De organisatie wilde met de alternatieve intocht een statement maken. "Zwarte Piet is traditie en moet blijven", vertelt mede-organisator Rob van Groesen.

