Drukte bij protestintocht van voorstanders van Zwarte Piet in Breda: ‘Grijs is geen oplossing’

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Voorstanders van Zwarte Piet hielden zaterdagmiddag uit protest een eigen intocht in de Bredase wijk Tuinzigt. Zo'n vijftig Zwarte Pieten liepen mee met de stoet. Zeker honderd mensen kwamen er op af en stonden te kijken. "Zwarte Piet is traditie en moet blijven", vertelt mede-organisator Rob van Groesen.

De bewoners die op de intocht afkwamen zijn het met Van Groesen eens. Zwart is zwart:

De 'alternatieve intocht' begon rond één uur. Sinterklaas werd opgehaald met paard en wagen en hij had tientallen zwart geschminkte vrienden bij zich. Voor kinderen in de wijk Tuinzigt was een discobus geregeld.

Geen vergunning

Bezoekers en deelnemers droegen geen mondkapje en hielden nauwelijks afstand. Verder gaf de organisator toe geen vergunning te hebben voor het initiatief. Een politiebusje hield het tafereel wel in de gaten. De organisatie laat weten regelmatig te hebben omgeroepen dat er afstand moeten worden gehouden.

Vrijwel niemand hield afstand (foto: Raymond Merkx). vergroot

Middenweg

De verschillende sinterklaascomités in de stad hebben gekozen voor een asgrijze Piet. Het moest een middenweg zijn in de langslepende discussie over de kleur van het hulpje van Sinterklaas. Toch roept juist dit weerstand op bij beide kampen.

Vorige week zaterdag was er namelijk nog een demonstratie in Breda tegen zowel Zwarte als Grijze Piet. Op het Chasséveld verzamelden zich toen tientallen demonstranten van Kick Out Zwarte Piet. “Er is geen middenweg tussen racisme en geen racisme. Grijs als fictieve huidskleur doet geen afstand van de blackface-traditie'', was de boodschap toen. Ook meldden zich enkele tegendemonstranten, onder wie één verkleed als Zwarte Piet.

Overigens is de officiële intocht in Breda vanwege de coronamaatregelen niet doorgegaan, net als in andere steden.

