Alleen nog roetveegpieten op basisscholen in Breda

Een roetveegpiet (foto: Wikimedia). vergroot

Op alle basisscholen in de regio Breda zullen dit jaar geen zwarte pieten aanwezig zijn bij het sinterklaasfeest. Dat schrijven de gezamenlijke schoolbesturen in een brief aan de ouders die in handen is van Omroep Brabant.

De scholen streven naar een sinterklaasfeest dat voor iedereen leuk is. "Het kan in onze ogen nooit de bedoeling zijn dat een symbool van een kinderfeest mensen het gevoel geeft uitgesloten te worden of mensen pijn doet", zo staat te lezen in de brief. "Als onderwijs vinden wij het belangrijk om actief onze bijdrage te leveren aan een maatschappij waarin iedereen zich gewaardeerd voelt om wie hij of zij is."

Om die reden is er gekozen voor roetveegpieten. "Daarmee volgen wij het Sinterklaasjournaal. Een landelijk en herkenbaar verhaal dat aansluit bij de veranderingen in de maatschappij én recht doet aan de kern van het verhaal."

Teleurstellen

De besturen zeggen te begrijpen dat dit nieuws niet door iedereen enthousiast ontvangen wordt. "Wij realiseren ons dat wij met onze keuze sommigen van u teleurstellen omdat u hecht aan de zwarte piet als onderdeel van de traditie."

Maar dat heeft de scholen dus niet van hun besluit weerhouden: "Wij zijn ervan overtuigd dat de roetveegpiet bij jonge kinderen voor eenzelfde magie kan zorgen. Wij hopen dat u samen met ons de saamhorigheid en het plezier voor kinderen het zwaarst laat wegen."

LEES OOK: