Zwarte piet gaat in de ban in Den Bosch, maar dit jaar nog niet

Sinterklaas met zwarte pieten in Den Bosch (foto: Henk van Esch). vergroot

Bij de intocht van Sinterklaas in Den Bosch zijn er vanaf volgend jaar geen zwarte pieten meer te zien. Dat maakt de gemeente bekend. Dit jaar is de laatste keer dat er nog wel zwarte pieten bij de intocht zijn.

Janneke Bosch Geschreven door

Bij de laatste intocht was er een grote politie-inzet nodig om het kinderfeest in goede banen te leiden. Dat kan zo niet langer, vindt de gemeente. Het is tijd voor verandering, zegt burgemeester Jack Mikkers.

“Verschillende kinderen en volwassenen voelen zich door de figuur van de donkere piet gediscrimineerd. Dat is een gegeven waar we nu echt wat mee moeten doen. Want discriminatie kan niet en mag niet en willen we al helemaal niet gekoppeld zien aan dit kinderfeest.”

Nog een jaar wachten

Toch wordt zwarte piet niet al meteen dit jaar in de ban gedaan al zou de burgemeester dat wel willen. “Het liefst zie ik al dit jaar alleen nog maar andere dan donker geschminkte pieten. Daarmee sluiten we aan bij de landelijke ontwikkeling en de beweging die in Den Bosch ontstaat. Maar, een traditie komt van generatie op generatie. Het kost tijd om te wennen aan verandering.” Dus wordt de verandering nog een jaar uitgesteld. “Daarom kunnen we dit jaar nog de donker gekleurde piet zien, maar wat mij betreft in 2021 niet meer.”

Dat moet lukken, denkt de burgemeester. “Deze verandering, dat kunnen wij. Daar ben ik van overtuigd. Ik vraag dan ook van iedere inwoner respect en begrip voor elkaars gevoelens en beleving.”

De gemeente is in gesprek met onder meer het comité Intocht Binnenstad, de kinderopvang en de basisscholen in de stad. Zij staan er volgens de gemeente hetzelfde in.