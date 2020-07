Wennen aan het idee dat zwarte piet verdwijnt: 'Slim om mensen de tijd te geven'

Vanaf 2021 heeft Den Bosch geen zwarte piet meer. Dat maakte burgemeester Jack Mikkers maandagavond bekend. Maar de kleur van piet verandert niet meteen: dit jaar blijft alles nog bij het oude. Dat lijkt misschien een rare beslissing, maar is eigenlijk juist heel slim, zegt socioloog Peter Achterberg.

Hij bestudeert onder meer de culturele en politieke kanten van de samenleving. “Dit is een conflict dat zo diep geworteld is”, zegt Achterberg in het Omroep Brabant-radioprogramma Wakker! “Iedereen zit vanuit de loopgraven met argumenten naar elkaar te gooien. Het is een enorm conflict.” En dat los je volgens hem niet op door er een beslissing door te drukken. Welke dat is ook is.