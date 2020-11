Willem II stapt na twee maanden zonder zege weer als winnaar van het veld

Vreugde bij Görkem Saglam en Vangelis Pavlidis (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II is een belangrijke reeks met wedstrijden goed begonnen. In het eigen Koning Willem II Stadion won het door twee vroege doelpunten met 2-1 van VVV-Venlo. Wat viel er op tijdens de tweede Tilburgse competitiezege van het seizoen?

Fabian Eijkhout Geschreven door

1. Aanwezige supporters

Het stadion was zo goed als leeg, maar qua geluid leek het alsof het Koning Willem II Stadion tot het laatste stoeltje bezet was. Er werd op initiatief van de supporters geëxperimenteerd met supportersgeluiden via de geluidsinstallatie van het stadion. Daarbij werd geluid gebruikt van de wedstrijd Willem II-FC Utrecht van vorig seizoen, een duel dat toen door een late treffer van Paul Gladon in 1-1 eindigde.

Even wennen was het wel, dat geluid. Negentig minuten lang hoorde je gezang, gejuich en gefluit, terwijl er in het stadion geen supporter te zien was. Maar beter iets dan niets past in dit geval misschien wel het beste.

Wachten op privacy instellingen...

2. Verschil tussen aanval en verdediging

Aanvallend liet Willem II bij vlagen leuke dingen zien. Verdedigend was het juist vaak paniekerig. Opvallend was dat er vooral in de eerste helft eigenlijk twee groepen veldspelers te zien waren. Een echte verbindingsspeler ontbrak op het middenveld van de Tricolores, waar vijf spelers vooral dachten aan aanvallen en niet met verdedigen bezig waren. De andere vijf probeerden achterin de boel dicht te houden. Wat met pijn en moeite gedeeltelijk lukte.

3. Broodnodige overwinning

De zege op VVV is pas de tweede competitiezege van Willem II in de eredivisie dit seizoen. Ruim twee maanden geleden werd er gewonnen van Heracles Almelo. Met daarbij twee gelijke spelen en vijf nederlagen stond de ploeg van trainer Adrie Koster er niet goed voor. Deze zege was dan ook broodnodig.

Op de ranglijst gaat het met de drie extra punten tegenstander VVV meteen voorbij, door een beter doelsaldo. Ook voor het zelfvertrouwen van de ploeg is een overwinning van belang, al zal iedereen binnen de ploeg weten dat het qua spel nog stukken beter moet om de komende weken meer zeges te boeken.

Wachten op privacy instellingen...

4. Grieks onderonsje

Vangelis Pavlidis kwam vrijdag terug van een interlandperiode met de nationale ploeg van Griekenland. Een dag later stond hij gewoon in de basis, met succes. Al na een paar minuten opende hij de score. Oog in oog met VVV-goalie Thorsten Kirschbaum bleef hij uiterst koelbloedig. Later in de tweede helft scoorde Pavlidis weer, maar zag hij na het juichen dat zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Niet lang na die afgekeurde goal scoorde VVV de aansluitingstreffer via Georgios Giakoumakis, ook een Griek. De spitsen Pavlidis en Giakoumakis stonden dus samen op het veld en wisten allebei te scoren. Voor de Griekse ploeg kwamen ze afgelopen week ook allebei in actie, maar stonden ze geen enkele keer tegelijk op het veld. Nu dus wel, al zal de jarige Pavlidis daar achteraf meer plezier aan hebben dan zijn landgenoot in Limburgse dienst.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: Overwinningen zijn na zwakke eredivisiestart noodzaak voor Willem II

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.