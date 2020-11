Loting KNVB-beker: De Graafschap-PSV en Willem II-Vitesse

De KNVB-beker (foto: VI Images). vergroot

PSV speelt in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker een uitwedstrijd tegen De Graafschap uit de Keuken Kampioen Divisie. Voor Willem II rolde er bij loting een thuiswedstrijd uit tegen Vitesse dat momenteel in de bovenste regionen van de eredivisie verblijft. De wedstrijden worden gespeeld op dinsdag 15, woensdag 16 of donderdag 17 december.

Negen teams waren vrijgeloot en die stromen in bij de volgende ronde. Die staat voor 19, 20 en 21 januari op de voetbalkalender.

Geen amateurclubs

Brabantse amateurclubs die zich hadden geplaatst voor de tweede bekerronde komen niet meer in actie. De KNVB besliste deze week om de amateurclubs uit de bekercompetitie te halen. Vanwege de coronacrisis kunnen ze niet trainen. Deze clubs krijgen wel een financiële vergoeding en zijn automatisch geplaatst voor het bekertoernooi van volgend jaar.

