Kick Out Zwarte Piet annuleert protest in Eindhoven: 'Niet in staat stem waardig te laten horen'

Een Kick Out Zwarte Piet-protest in Eindhoven (foto: Rob Engelaar). vergroot

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft besloten om de demonstratie die deze zondag gepland stond op het Stadhuisplein in Eindhoven niet door te laten gaan. De organisatoren laten op Facebook weten dat dit besluit is genomen 'omdat de politie en gemeente hen met repressieve maatregelen zodanig beperken dat ze niet in staat zijn hun stem op een krachtige en waardige manier te laten horen'.

KOZP wijst erop dat vanwege de tegendemonstratie van Pegida, eveneens op het Stadhuisplein, de demonstranten opgesloten zouden zitten in een demonstratievak, terwijl er geen publiek is om de boodschap die ze wil verkondigen aan te richten. "KOZP demonstreert niet om te demonstreren. Demonstreren is voor KOZP een middel om verandering teweeg te brengen en geen doel op zich."

Online protest

Woordvoerder Elvin Rigters zegt geen zin te hebben om 'tegen een muur van haat van Pegida en hooligans de boodschap van KOZP te verkondigen'. Dit zou volgens KOZP puur radicale groeperingen een podium bieden. Er waren volgens de actiegroep meer dan vijfhonderd aanmeldingen voor de demonstratie in Eindhoven.

KOZP gaat nu een online protest houden. Van twee tot drie uur 's middags wordt live op Instagram in gesprek gegaan met verschillende demonstranten.

De demonstratie van Pegida gaat wel door. Voorman Edwin Wagensveld laat weten dat ze als Zwarte Pieten op De Markt gaan staan. Ze sluiten daar aan bij een andere demonstratie die is aangemeld. Daarna wordt gekeken wat ze verder gaan doen. "Dat ligt aan de situatie. Misschien dat we gebruik maken van het Stadhuisplein", zegt hij.

De gemeente Eindhoven wil nog niet reageren op het besluit van KOZP.

