Voor- en tegenstanders Zwarte Piet mogen tegelijkertijd demonstreren op Stadhuisplein in Eindhoven

Eindhoven wordt zondag het strijdtoneel van een confrontatie tussen de demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en die van anti-islamorganisatie Pegida. Beide organisaties hebben toestemming gekregen voor een demonstratie op het Stadhuisplein in Eindhoven.

Van burgemeester Jorritsma mag de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet niet op het Catharinaplein plaatsvinden. Dat plein is te onoverzichtelijk en de kans bestaat dat het winkelend publiek tussen de twee demonstraties belandt. De gemeente verwacht zo'n 500 demonstranten van KOZP en 30 van Pegida.

Omwille van de veiligheid mogen de demonstranten alleen bij daglicht actie voeren tussen 14.00 en 16.30 uur. Ook mogen ze niet van de aangewezen plaats af. Twee jaar geleden liep het in Eindhoven namelijk volledig uit de hand toen demonstranten van Kick Out Zwarte Piet werden belaagd en bekogeld door tegendemonstranten. Dat gebeurde tijdens de Sinterklaasintocht in november 2018.

Ook nu heeft de politie aanwijzingen dat relschoppers de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet willen verstoren. Volgens de politie is de vrees voor rellen nu nog groter omdat er veel meer demonstranten op de been zullen zijn dan in 2018.

"Pegida wil gewoon op precies dezelfde plek, op dezelfde dag en dezelfde tijd demonsteren als KOZP."

Tegenover enkele tientallen KOZP-demonstranten die toen bijeenkwamen op het Catharinaplein, stonden een paar honderd hooligans die schreeuwden en met eieren gooiden. De ME moest de KOZP-demonstranten uiteindelijk in veiligheid brengen.

Nu zijn het geen voetbalhooligans, maar is het anti-islamorganisatie Pegida die de demonstratie van KOZP wil belemmeren. “Wij willen gewoon op precies dezelfde plek, op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip demonstreren als Kick Out Zwarte Piet”, zegt voorman Edwin Wagensveld.

Ruim een week geleden werd daar een aanvraag voor gedaan bij de gemeente, stelt hij. “We komen met ongeveer dertig man," doet hij zijn plannen uit de doeken, “en verkleed als zwarte piet.”

"Iedereen weet dat Pegida een appeltje te schillen heeft met Jorritsma."

En misschien komen er dus ook nog hooligans. Ook Wagensveld verwacht dat er meer mensen zullen komen dan de dertig voor wie hij de aanvraag heeft ingediend. “Je ziet dat het enorm leeft, onder andere door de reacties die we krijgen op Facebook. Dus ja, misschien wordt het wel veel drukker.”

Maar hij voelt zich niet verantwoordelijk voor die extra mensen of voor eventuele rellen die zondag ontstaan: “Kijk, iedereen weet dat wij een appeltje te schillen hebben met Jorritsma. En wat er om die demonstratie heen allemaal gebeurt, dat is zíjn probleem. Wij hebben dertig man en dat is het.”

“Kick Out Zwarte Piet heeft al bijna 10 jaar lang elk jaar weer vreedzaam gedemonstreerd."

Dat is overigens ook de houding van de demonstranten van KOZP. Op hun Facebookpagina schrijven zij dat het de taak van de politie is om te zorgen dat zij vreedzaam kunnen demonstreren: “Kick Out Zwarte Piet heeft al bijna 10 jaar lang elk jaar weer vreedzaam gedemonstreerd en dat zullen wij ook dit jaar weer doen. Rekening houdend met de coronamaatregelen. Wat de hooligans en tegendemonstranten komen doen? Dat is niet aan ons, het is de taak van de politie om te handhaven.”

Tussen 12.00 en 16.00 uur is er zondag ook nog een demonstratie op de Markt in Eindhoven. Daar worden ongeveer tien demonstranten verwacht van het 'Zwarte pieten-initiatief'. Zij willen pleiten voor cultuurbehoud en willen benadrukken dat het Sinterklaasfeest een kinderfeest is.

