'Welke schade?', dronken automobiliste met kapotte auto raakt rijbewijs kwijt in Den Bosch

De vrouw wist niet dat ze een verkeerslicht had geraakt met haar auto (foto: Facebook politie Den Bosch). vergroot

Een automobiliste moest zaterdagnacht haar rijbewijs inleveren in Den Bosch. Agenten zagen dat de auto waarin ze reed zwaar beschadigd was. Toen ze haar aanspraken bij een benzinepomp aan de Van Grobbendoncklaan bleek ze geen idee te hebben over welke schade de agenten het hadden. "Iets dat onze wenkbrauwen enigszins deed fronsen..."

Aangezien het niet bepaald om een 'deukje' ging, lieten ze de vrouw een blaastest doen. Daaruit bleek dat ze meer dan vier keer teveel gedronken. Daarop moest de vrouw direct haar rijbewijs inleveren.

Cursus

Uit onderzoek blijkt dat zij met haar auto waarschijnlijk een verkeerslicht heeft geraakt vlak voor zij het terrein van het tankstation opreed. De vrouw kreeg een proces-verbaal. "De kans is groot dat zij naast een forse boete haar rijbewijs voor een lange tijd kwijt zal zijn en op eigen kosten een cursus over alcohol en verkeer zal moeten volgen als zij in de toekomst haar rijbewijs wilt behouden."

