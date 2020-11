Ruzie loopt volledig uit de hand: man belandt op motorkap van rijdende auto

Een 36-jarige man uit Ulvenhout en 63-jarige vrouw uit Terneuzen zijn opgepakt voor een ruzie die totaal uit de hand liep. De man zou de vrouw zaterdagochtend hebben geslagen en bedreigd. Zij reed hem vervolgens aan. De man belandde op de motorkap van de rijdende auto.

De politie kreeg meerdere meldingen over de ruzie. Omstanders kwamen tussenbeide en lieten de auto, met de man nog op de motorkap, stoppen op de Strijbeekseweg in Ulvenhout. Agenten gingen er naartoe en probeerden te achterhalen wat er speelde. Op basis van de verhalen is besloten om zowel de man als vrouw aan te houden.