Paul bakt hamburgers en spareribs aan huis in Cuijk met zijn carbecue

Wie door Cuijk loopt, ruikt zondag waarschijnlijk de geur van verse hamburgers. Op een auto met aanhangwagen staat kok Paul van den Boom namelijk verse hamburgers te bereiden. De zogeheten carbecue rijdt de hele middag rond om inwoners te voorzien van eten. "Mensen kijken wel even om als ze ons zien rijden. Maar ze zijn in Cuijk inmiddels wel gewend dat we iets geks bedenken", lacht de kok.

De actie komt van restaurant Smaak in Cuijk. Je kunt hamburgers en spareribs bestellen en de carbecue komt ze voor je deur klaarmaken. Het regent zondagmiddag wel zachtjes, maar dat houdt de medewerkers van Smaak niet tegen. "Het is altijd weer om te barbecueën. Ook in de regen, dat maakt bij ons niet uit. We hebben een mooi parasolletje", zegt kok en mede-eigenaar Paul van den Boom.

De actie wordt enthousiast ontvangen in het dorp. "We gaan een stuk of dertig adresjes langs vandaag. Hopelijk komen er gaandeweg nog wat enthousiaste mensen bij die ook een hamburgertje willen."

"Het was net een beetje spannend, de barbecue viel bijna uit elkaar."

Paul is op een aanhangwagen aan het barbecueën terwijl de auto naar verschillende adressen rijdt. Dat gaat niet altijd even soepel. "Het was net een beetje spannend, de barbecue viel bijna uit elkaar. Maar het gaat goed komen. Ik heb nog nooit zoiets gedaan, maar voor alles is een eerste keer."

Maar waarom moet het dan ook per se op een rondrijdende auto? "Mensen mogen niet meer naar ons, dus dan gaan wij wel naar ze toe. En we kunnen wel wachten tot ze bellen, maar we rijden gewoon met de kar door Cuijk."

De keuze om de barbecue aan te steken, was ook een hele logische volgens Paul. Dat is namelijk wat Smaak altijd doet. "We zijn al tien jaar open en altijd bezig met barbecueën. En ja, helaas regent het vandaag even, maar iedereen heeft altijd wel trek in een hamburgertje."

"Laten we er maar iets leuks van maken en hopen dat we het einde halen."

Restaurant Smaak moest uiteraard net als alle horeca dicht. Met deze actie hoopt het restaurant op wat meer naamsbekendheid. "Deze dag brengt niet per se iets op. Maar hopelijk wordt het hierdoor weer iets drukker bij de drive in die we hebben. En ja, het gaat bij iedereen slecht. Niemand vindt het tof om dicht te zijn. Dus laten we er maar iets leuks van maken en hopen dat we het einde halen."

Het is volgens de kok ook een manier om lekker aan het werk te blijven. "Kijk, we kunnen thuis blijven zitten, maar we kunnen er ook iets leuks van maken. Zo is ons personeel ook weer bezig", legt Paul uit.

De actie is voor nu eenmalig. Mocht het een groot succes worden, dan rijdt de carbecue volgende week misschien opnieuw door het dorp.

