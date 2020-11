Prins Carnaval is meer dan die man met die veren op z'n hoedje [PODCAST]

Archieffoto: ANP vergroot

Prins Carnaval is onmisbaar in ieder zichzelf respecterend carnavalsdorp. Er zijn genoeg carnavalsvierders die er niet aan moeten denken om zo in de belangstelling te staan. Voor anderen is het absoluut een droom en het hoogst haalbare. In aflevering 2 van de podcast 'Het gevoel van carnaval' duiken we in het fenomeen dat Prins Carnaval heet.

Paul Oudenhooven is momenteel Prins Mienus XIV van Kaaiendonk (Oosterhout). Hij vindt het een echte eer. Het slokt wel een groot deel van zijn vrije tijd op, en dat maandenlang. Prins Mienus XIV zou dit jaar voor het laatst de scepter zwaaien. Omdat de festiviteiten door corona zijn afgelast, plakt hij er nog een jaartje achteraan. Kaaiendonk zou dit jaar namelijk het 66-jarig carnavalsjubileum vieren, maar dat is verplaatst naar 2022.

Daarnaast spreekt podcastmaker Jordy Graat met Marlon Kicken. De cabaretier was tien jaar geleden de prins van Ganzegat (Aarle-Rixtel). Hij denkt met veel plezier terug aan die tijd. Dat begon al bij het moment dat hij gevraagd werd.

"Ik dacht dat ze me vroegen om te komen helpen met klussen," vertelt Kicken. "Dus ik zeg, jullie weten toch dat ik last van mijn rug heb? Maar het bleek dus om de prins te gaan!" Het was voor Kicken echt het hoogst haalbare. En best een duur geintje, want Prins Carnaval zijn kost best wat geld. "Ik heb daar niet naar gekeken. Wat het allemaal kostte, maakte op dat moment niet meer uit."

In de podcast komen nog veel meer prachtige verhalen langs van beide prinsen, letterlijk met een lach en een traan. Beluister hem en abonneer je zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. 'Het gevoel van carnaval' verschijnt elke elf dagen tot aan carnaval. Elke aflevering behandelt een ander thema rond carnaval.

