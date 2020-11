Herbeleef 'het gevoel van de jaren 80' bij Omroep Brabant

Daisy en Koen zijn klaar voor de jaren 80! vergroot

Er is nauwelijks een rijker decennium te bedenken dan de jaren 80. Of het nu om legendarische uitvindingen als de walkman gaat of films als E.T. en Back to the future. En wat dacht je van al die fantastische muziek? Denk alleen maar aan een album als 'Thriller' van Michael Jackson of supersterren als Madonna, Prince en ons eigen Doe Maar. Je herbeleeft die iconische jaren 80 komende week op Omroep Brabant radio.

Tijdens 'Het gevoel van de jaren 80' draaien we alleen maar muziek uit de jaren 80. Daarnaast halen we met luisteraars herinneringen op aan die tijd.

Was je bijvoorbeeld bij het laatste concert van Doe Maar in de Maaspoort in Den Bosch? Kon je niet van die ellendige Rubik's Cube afblijven? Of werd je voor het eerst verliefd en ben je al die jaren later nog steeds samen? Laat iets van je horen en stuur alvast een appje naar 06 - 537 282 03. Daarnaast bellen we met tal van bekende Brabanders over hun herinneringen aan die tijd. Denk dan bijvoorbeeld aan Henny Vrienten over Doe Maar of Johan Vlemmix over Ter land, ter zee en in de lucht.

Win mooie prijzen

In het spelletje 'Wazeetie, is het een eighty?' wordt de kennis van de jaren 80 getest. Als hoofdprijs hebben we een echte retro draagbare radio-cassette-recorder. Maar dan wel helemaal van deze tijd want het apparaat heeft ook een usb-ingang.

Tot slot nog wat tips voor in je bestickerde agenda: komende vrijdagavond kun je nog één keer ouderwets naar de discotheek, maar dan vanuit je eigen woonkamer. Dj Ronny Balk draait dan vier uur lang de grootste disco-classics. Schuif de tafels en stoelen aan de kant en doe een dansje! De week wordt op zondagmiddag 29 november afgesloten met de Top 40 van de jaren 80. Je hoort dan de 40 allergrootste hits van het decennium.

