Flinke poetsbeurt voor de draakjes van de drakenfontein in Den Bosch

Het gaat goed met de restauratie van de drakenfontein op het Stationsplein in Den Bosch. De vier kleine draakjes die op de fontein stonden worden in Haarlem gerestaureerd en de natuurstenen fontein krijgt in Duitsland een anti-verouderingsbehandeling.

De vier draakjes worden op dit moment ontkalkt. Met een zachte koperborstel wordt de aanslag verwijderd. Alle scheurtjes en oneffenheden worden weggewerkt. Ook de loden waterleiding die uit de bek van de vissen komt, wordt vervangen door een koperen. Tenslotte worden de draken in de was gezet.

De andere delen van de fontein zijn, na restauratie in Nederland, naar Duitsland vervoerd. Daar wordt het natuursteen gedroogd en ingesmeerd met acrylhars. Dat zorgt ervoor dat vorst en water de fontein niet meer kunnen beschadigen.

De gouden draak die hoog boven de fontein uit zweeft is al in 2001 gerestaureerd. Deze staat nu voor het Noordbrabants Museum te wachten totdat hij weer wordt teruggeplaatst. Dat wordt pas volgend jaar.

De drakenfontein op het Stationsplein in Den Bosch moest nodig gerestaureerd worden. De tekst op de voet was niet meer te lezen, de fontein lekte en de natuursteen was beschadigd. Als de restauratie gedaan is moet de fontein weer jaren mee kunnen.

