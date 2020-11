Van wie zijn deze foto’s? Dierenrijk vindt na jaren twee camera's in het water bij de beverratten

Een foto van twee meisjes, gevonden op de camera is in mei 2014 werd verloren (beeld: Dierenrijk) vergroot

Het is een bijzondere vondst van Dierenrijk in Nuenen: in het water bij het beverrattenverblijf zijn twee camera’s gevonden die waarschijnlijk al jaren in het water liggen. En: de geheugenkaartjes zijn nog intact. De dierentuin is op de zoek naar de bezoekers die de camera’s zijn verloren

De camera’s zijn gevonden tijdens onderhoudswerkzaamheden. Ze lagen er waarschijnlijk al even: van een camera zijn de laatste foto’s gemaakt in mei 2018. De andere camera ligt er waarschijnlijk al langer: daar dateren de laatste foto’s van mei 2014.

Zomerjurkjes en kleurige vestjes

Op de foto’s zijn natuurlijk dieren van Dierenrijk te zien, maar er zijn ook kinderen op de foto gezet. Op het toestel dat in 2014 in het water is gevallen, staan twee jonge meisjes in vrolijke zomerjurkjes met kleurrijke vestjes. Op de foto’s uit 2018 staat één meisje centraal. Het was toen duidelijk kouder tijdens hun bezoek aan het dierenpark – zij draagt een roze jas en lange witte legging onder haar blauwe rok of jurk.

Deze foto werd gevonden op de camera die in mei 2018 werd verloren (beeld: Dierenrijk) vergroot

Dierenrijk hoopt de eigenaren van de fototoestellen te kunnen vinden, zegt manager Chantal Ermers: "Het zijn duidelijk zeer persoonlijke foto’s die waarschijnlijk echt worden gemist. Zeker de geheugenkaart die in 2018 werd verloren bevat veel foto’s. Ze gaan terug tot 2012. Ik denk dat iemand echt heeft staan balen toen dat toestel in het water terecht kwam.”

De twee kaartjes waren nog bruikbaar toen ze uit de toestellen werden gehaald (foto: Dierenrijk). vergroot

Denk jij dat de geheugenkaartjes van jou zijn? Stuur dan een mailtje naar Omroep Brabant.

