Duo uit Boxtel verkocht fout vlees aan klanten: rechter legt taakstraffen en boetes op

Een man en een vrouw uit Boxtel zijn maandag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld voor het verkopen van vlees dat misschien niet helemaal in de haak was. De twee kregen taakstraffen van vijftig uur opgelegd. Ook moet hun stichting een boete betalen van 2750 euro.

De man en de vrouw verkochten het vlees via hun stichting. Elke woensdag kregen ze bestellijsten van klanten, die contant betaalden voor het vlees. Op donderdag geven de twee die bestellijsten en het geld, met aftrek van hun eigen benzinegeld, door aan een slager. Hij zette op zijn beurt de bestellingen in zijn koeling klaar. Op zaterdag kwam het duo dan langs om het vlees op te halen en dat brachten ze dan naar verschillende afhaalpunten.

600 kilo vlees zonder etiketten

In augustus 2016 werden de twee opgepakt. Ook werd toen bijna zeshonderd kilo vlees in beslag genomen. Uit onderzoek bleek dat het vlees niet te traceren was, omdat er geen etiketten op werden geplakt. En dus was niet meer te zien waar het vlees vandaan kwam, wie het leverde of wat de houdbaarheidsdatum was. Bovendien werd het vlees niet genoeg gekoeld tijdens het vervoer. Dat is allemaal in strijd met de Warenwet.

Als het duo uit Boxtel nog een keer de fout in gaat, krijgen ze er nog 30 uur taakstraf bij en een boete van 1500 euro. Hun stichting moet dan nog 3750 euro extra betalen.

De slager die het vlees leverde heeft een taakstraf van 80 uur gekregen en moet een boete van 1000 euro betalen. Voor de slager is het voorwaardelijke deel 40 uur taakstraf, die hij moet uitvoeren als hij zoiets nog eens doet.

Volksgezondheid in gevaar

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met het feit dat willens en wetens de volksgezondheid in gevaar is gebracht. Van een professionele slager mag juist worden verwacht dat hij de gevaren kent van de onjuiste behandeling van vlees, vindt de rechter. Ook is er rekening mee gehouden dat het inmiddels vierenhalf jaar geleden is dat de feiten zijn gepleegd. Dat is langer dan de redelijke termijn waarbinnen een zaak voor de rechter zou moeten komen.

