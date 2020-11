Nepagent berooft Poolse autohandelaren van duizenden euro's en gaat er vandoor

De berovers in beeld (foto: Bureau Brabant). vergroot

Een Poolse autohandelaar en zijn broer zijn in september in Almkerk van duizenden euro's beroofd door onder anderen een nepagent. Dit is maandag bekend gemaakt in Bureau Brabant. In het opsporingsprogramma van justitie, politie en Omroep Brabant is de beroving te zien. Die gebeurde op een parkeerterrein bij een autohandelaar aan de Almweg in Almkerk.

De gebroeders kwamen met twee vrachtauto’s naar Almkerk. Ze parkeerden hun auto's in de nacht van 1 op 2 september. Ze wilden in ons land auto’s kopen. Rond tien over zeven ’s morgens reed een auto het terrein op. De Polen kenden de inzittenden niet.

Nepagent grist geld uit handen

Een man met een crèmekleurige broek stapte aan de passagierskant van de personenauto uit en hij sprak de handelaar aan. Hij zei van de politie te zijn en wilde de papieren van de Pool zien. De koopman is te goeder trouw en nam de nepagent mee naar de cabine van de andere truck.

Hierop vroeg de nepagent aan de Pool of die veel geld bij zich had en of hij dat even wilde laten zien. De autohandelaar voldeed daar aan waarop de neppolitieman het geld uit zijn handen griste, als een speer naar de BMW rende en weer instapte. Volgens de (echte) politie ging het om duizenden euro's, een bedrag waarmee de Polen in België contant een auto wilden aanschaffen.

De politie laat in Bureau Brabant beelden zien van de beroving:

Wachten op privacy instellingen...

De Polen probeerden de auto nog tegen te houden, maar ze slaagden daar niet in.

De berovers reden met hoge snelheid het terrein af in de richting van de snelweg A27. Het is niet duidelijk of ze daarna koers hebben gezet naar Breda of Utrecht.

Signalement nepagent

De man die zich voordeed als agent is getint en ongeveer 35 jaar oud. Hij heeft een breed postuur en is ongeveer 1,75 meter lang. Hij droeg die dag een petje, een mondkapje en plastic handschoenen. De politie is op zoek naar hem en zijn handlanger. Ze vraagt zich ook af hoe de daders konden weten dat de Polen in Almkerk waren.

De BMW waarin hij zat, was een metallic donkerblauwe uitvoering uit de 3- of 5-serie.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.