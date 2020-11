Vuurwerk blaast ruiten uit auto in Oss

Twee ruiten werden uit de auto geblazen (foto: Gabor Heeres / SQ Vision) vergroot

Een enorme knal hoorden mensen in de omgeving van de Kerkstraat in Oss maandagavond iets na acht uur. Vuurwerk ontplofte en beschadigde een geparkeerde auto flink. De knal was zo hard dat twee ruiten van de auto sprongen. Niemand raakte gewond.

Een getuige heeft iemand zien wegrennen. En omdat hij rook zag, belde hij ook meteen 112. Zowel de brandweer als de politie kwam naar de Kerkstraat. De brandweer hoefde niet in actie te komen; agenten begonnen meteen een buurtonderzoek.

Het is niet duidelijk om wat voor vuurwerk het ging.

