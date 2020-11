Veel overlast van vuurwerk bij jou in de buurt? Meld het bij Omroep Brabant

Roosendaal gaat al dagen gebukt onder vuurwerkoverlast. vergroot

Met nog een paar weken voor oud en nieuw nemen de meldingen van vuurwerkoverlast in onze provincie weer toe. En dat terwijl er dit jaar een vuurwerkverbod geldt om de zorg in deze coronacrisis te ontlasten. Omroep Brabant wil de overlast in kaart brengen en opent een Meldpunt Vuurwerkoverlast.

De overlast is, vergeleken met voorgaande jaren, zelfs stukken erger, zo lieten de Brabantse gemeenten eerder aan Omroep Brabant weten. Brabanste burgemeesters pleitten voor een verbod op het bezit van vuurwerk, dus niet alleen op het afsteken.

Jezusbeeld

Er zijn al meerder voorbeelden van overlast te melden. Een jezusbeeld in Lithoijen is het me est recente geval, eerder liep een auto forse schade op en in Tilburg werd zwaar vuurwerk door een brievenbus gegooid.

Meld vuurwerkoverlast bij jou in de buurt op deze kaart:

Wachten op privacy instellingen...

Wat doen we met de gegevens?

Omroep Brabant verzamelt alle inzendingen en gaat aandacht besteden aan de plekken waar de overlast het grootst is. Ook kijken we of er trends te zien zijn in locaties en tijdstippen.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.