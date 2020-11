Explosieve toename van meldingen over vuurwerkoverlast in Brabant

Een opgeblazen prullenbak (archieffoto: Henk van den Berg). vergroot

De decembermaand is nog niet begonnen of bij de grote Brabantse steden stromen de overlastmeldingen door vuurwerk binnen. Vergeleken met voorgaande jaren is het zelfs stukken erger, laten de gemeenten weten. Dat bleek tijdens een rondgang van Omroep Brabant langs enkele Brabantse steden. Helmond spant de kroon. In oktober en november kwamen daar op het gemeentehuis in totaal zo’n 1200 meldingen binnen.

Helmond maakt sinds dit jaar gebruik van de app Mobile alert. Via de app kunnen de Helmonders vuurwerkoverlast melden. En dat deden de inwoners de afgelopen periode dan ook.

In september was het aantal meldingen met 65 nog redelijk bescheiden tegenover drie meldingen in 2019. In oktober waren dat 625 meldingen (2019: 116) en in november 650 (2019: 173). Naar de oorzaak van de groei is nog geen onderzoek gedaan. "Door de app is het voor mensen gemakkelijk geworden om overlast te melden", licht de gemeente toe. "Komen er meerdere meldingen uit dezelfde wijk dan kunnen we daar onze handhaving op aanpassen."

Vernielde afvalbakken

Op het stadskantoor wordt de schade die het vuurwerk veroorzaakt ook nauwlettend in de gaten gehouden. De teller staat op dit moment op 26.500 euro. Voor 90 procent is dat de oorzaak van vuurwerk. In Helmond werden alleen al in oktober 27 afvalbakken vernield. In november waren dat er 'slechts' negen. De gemeente kondigt de komende tijd vanwege het vuurwerkverbod extra handhavingsacties aan. "We willen de schade verhalen op de daders."

Een prullenbak die schade opliep. vergroot

Eindhoven: stijging afsteken illegaal vuurwerk

601 meldingen. Dat is het totale aantal meldingen van vuurwerkoverlast dat de gemeente Eindhoven sinds 1 juni heeft ontvangen. De gemeente heeft geen exact vergelijkingsmateriaal omdat het vuurwerk in voorgaande jaren nog onder de noemer 'geluidsoverlast' viel.

Eind 2019 is Eindhoven gestart met de campagne 'Meld vuurwerkoverlast'. De gemeente kan uit eigen ervaring wel zeggen dat er de afgelopen jaren steeds een stijging was te zien in het afsteken van illegaal vuurwerk.

Den Bosch: extra toezicht in de vuurwerkwijken

In Den Bosch wordt eerder dan in voorgaande jaren vuurwerk afgestoken. "We brengen de hotspots in beeld en passen ons toezicht daarop aan", zegt de gemeente. In onze provinciehoofdstad was het in september en oktober 113 keer raak. Vooral afvalbakken, speeltoestellen en verkeersborden moesten het ontgelden. Vorig jaar waren er in dezelfde periode 36 meldingen van vuurwerkoverlast. Dit jaar zijn er dus al 77 meer meldingen bij de gemeente binnengekomen.

Breda en Tilburg: veel knallen

In Breda staat de teller voor september en oktober op 201 meldingen. Een forse stijging van 170 meldingen vergeleken met 2019, toen er in diezelfde periode 31 meldingen waren. Breda houdt extra toezicht in de wijken waar regelmatig vuurwerk te horen is. Het aantal toezichthouders zal richting oud en nieuw worden aangepast, zeker in de wijken waar de overlast het grootst is.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Twintig kilometer verderop in Tilburg is het aantal meldingen tussen 5 oktober en 8 november geturfd. In die periode is er 54 keer aan de bel getrokken voor vuurwerkoverlast. In 2018 (17) en 2019 (10) kwamen aanmerkelijk minder meldingen binnen.

In Tilburg komen de meeste meldingen binnen via de app BuitenBeter. Volgens de gemeente gaat het dan wel vaak over 'het horen van een knal'. De gemeente wil het probleem bij de wortel aanpakken en roept inwoners op om opslag en handel in illegaal vuurwerk te melden via Meld Misdaad Anoniem.

Archieffoto: Politie vergroot

Oss en Waalwijk: iets meer meldingen

Bij de gemeente Oss zijn tot nu toe nauwelijks meldingen van vuurwerkoverlast binnengekomen. Het gaat om slechts acht meldingen. Voor vergelijkingen met eerdere jaren is het nog te vroeg, laat ze weten.

In Waalwijk werden in 2019 in totaal 65 gevallen van vuurwerkoverlast gemeld: 32 tot 15 november en 33 in de periode van 15 november tot 30 december. Dit jaar hebben al veertig meldingen het gemeentehuis van Waalwijk bereikt, dat zijn er iets meer dan in dezelfde periode in 2019.

Poll

Op de poll van Omroep Brabant over vuurwerkoverlast reageerde ruim 39 procent van de mensen af en toe een knal te horen. 36 procent hoort dagelijks veel harde knallen en 23 procent zegt dat het nog rustig is in de buurt.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.