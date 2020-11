Vuurwerkoverlast in Brabant neemt toe: 'Dit gaat echt te ver'

Roosendaal gaat al dagen gebukt onder vuurwerkoverlast. vergroot

Ruim een maand voor de jaarwisseling is de vuurwerkoverlast al groot. In Prinsenbeek werd een auto opgeblazen, in Tilburg werd zwaar vuurwerk door een brievenbus gegooid en de Markuskerk in Breda raakte zwaar beschadigd door vuurwerk. Ook in Roosendaal is de overlast groot. Daar is het al veertien dagen op rij raak.

"Al twee weken lang steken ze hier op het kruispunt van het Heilig Hartplein en de Philipslaan tussen elf uur 's avonds en twee uur 's nachts heel zwaar vuurwerk af", vertelt een van de omwonenden aan Omroep Brabant. Overdag gaat het volgens haar om 'klein grut' van tussen de 10 en 13 jaar oud of pubers van 16 tot 20 jaar. De groep die er 's avonds staat is volgens haar tien tot vijftien man groot. "Naar mijn mening zijn dat de drugsdealertjes die daar altijd staan."

Beelden van de vuurwerkoverlast in Roosendaal:

'Ze maken er een feestje van'

Volgens de buurtbewoonster hebben ze hele dozen vol vuurwerk bij zich. "Zo'n twee of drie flinke dozen met allerlei Cobra's en noem maar op. Soms steken ze die dozen in de fik zodat er alleen een hoop as overblijft. Alles trilt als ze dit afsteken. Je zit dan letterlijk rechtop in je bed. Honden plassen dan alles onder, die beginnen over te geven, te huilen. Mijn hond vliegt naar de wc. Daar zit 'ie in een hoekje, helemaal trillend."

Ze is de auto ingestapt om foto's te nemen van het hele gebeuren. "Ze maken er een feestje van", constateert ze. "Ze denken dat ze vogelvrij zijn. En dat zijn ze eigenlijk ook, als ze dit al veertien dagen mogen doen. Er passeren daar ook tal van auto's. De automobilisten toeteren, er wordt gejuicht. Echt bizar. Je bevindt je op een gegeven moment in een heel andere wereld."

'Dit gaat echt te ver'

Volgens haar is de overlast al in september begonnen. "We hebben hier veel jongeren die op straat hangen. Die het huis uit worden getrapt op het moment dat ze binnenkomen en die zich dan vervelen." Ze benadrukt: "Ik ben zelf echt niet tegen vuurwerk, alleen tegen die heel zware bommen. Dus ben niet anti-vuurwerk, maar wel tegen wat er nu gebeurt. Pubers mogen echt wel puber zijn, maar dit gaat echt te ver."

De politie bevestigt dat de vuurwerkoverlast dit jaar erger lijkt dan andere jaren. Een woordvoerster spreekt van 'best wel flinke incidenten' de afgelopen dagen. "De onderzoeken hiernaar zijn in volle gang." De politie roept mensen op om vuurwerkoverlast altijd te melden. "Zodat we de hotspots in beeld kunnen brengen. Die info delen we dan ook met boa's."

Strafblad

De politie treedt hard op tegen verkopers en kopers van illegaal vuurwerk en mensen die dit afsteken. Wie hiermee wordt aangehouden, krijgt een strafblad. Ook tegen mensen die legaal vuurwerk op een verkeerde manier gebruiken wordt opgetreden, omdat ook dit levensgevaarlijk is en overlast en forse schade kan veroorzaken.

