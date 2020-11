'Grote zorgen' bij burgemeester Alphen-Chaam over oplopend aantal coronabesmettingen

De stijging van het aantal coronabesmettingen in zijn gemeente baart burgemeester Joerie Minses van Alphen-Chaam 'grote zorgen'. "Het gaat niet de goede kant op. Sterker nog, het ging de afgelopen week heel erg slecht", schrijft hij op de website van de gemeente. "De situatie is zeer ernstig en het aantal nieuwe besmettingen bovengemiddeld hoog. Dat kan anders. Dat moet anders."

De burgemeester heeft het over 'signalen over feestjes in de privésfeer'. "Als daar inderdaad sprake van is dan is dat uiteraard volstrekt onverantwoord. Het is geen tijd om feestjes te vieren. Iedere dag weer komt er een te groot aantal nieuwe besmettingen bij. Zeker voor een kleine gemeente als de onze is dat aantal echt veel te hoog. Ik kan de stijgende lijn niet in mijn eentje naar beneden ombuigen", gaat hij verder.