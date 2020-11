Voormalig profvoetballer mogelijk zes maanden cel in, omdat hij beveiliger gebroken neus trapte

Henk Vos op de bank als coach. (Foto: OrangePictures) vergroot

Tegen Henk Vos uit Fijnaart is dinsdag bij de rechtbank in Den Haag zes maanden cel geëist. Volgens de officier van justitie heeft de voormalig speler van onder meer RBC Roosendaal, FC Den Bosch en Feyenoord in juni 2016 een beveiliger mishandeld tijdens een crossfestival.

De 52-jarige Vos ontkent dat hij de man een gebroken neus heeft getrapt. Hij zegt dat hijzelf juist hard is geslagen en geschopt. Het incident gebeurde in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 juni 2016 tijdens het Westlandse Crossfestival in het Zuid-Hollandse Honselersdijk.

'Schandalig gedragen'

“De verdachte heeft zich schandalig gedragen”, zei de officier van justitie tijdens de zitting. Het Openbaar Ministerie baseerde zijn beschuldigingen op verklaringen van twee collega’s van het slachtoffer. Bovendien zat er een druppel bloed van de gewond geraakte beveiliger op een schoen die Vos droeg.

De huidige trainer van amateurclub Virtus in Zevenbergen ontkent dat hij iemand heeft mishandeld. Vos zei dat hij bij de uitgang van het festivalterrein werd tegengehouden door een aantal beveiligers van het Amsterdamse International Security Agency. Zij zagen in hem de man die hun collega in het gezicht had getrapt. Vervolgens hebben ze Vos ‘op heftige wijze in elkaar geslagen’, aldus zijn advocaat. Volgens de raadsman van Vos zouden ze zich hebben vergist en was de beveiliger door iemand anders toegetakeld.

Rechtszaak gaat door

Het bedrijf en de twee beveiligers, twee Friezen van 51 en 55 jaar oud, moeten zich later deze dinsdag verantwoorden voor hun rol. Ook wordt de Agency-directie ervan beschuldigd dat ze de beveiligers onder druk heeft gezet om niet tegen de politie te getuigen.

