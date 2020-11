Alleen lage boete na aanval met schaar in advocatenkantoor: 'Te bot en te kort'

Politie bij het advocatenkantoor. (Foto: Daisy Schalkens) vergroot

De man die in januari 2019 een advocaat aanviel met een schaar in Eindhoven wordt niet vervolgd voor doodslag. Volgens de rechters was de gebruikte schaar te klein en te bot om iemand serieus mee te verwonden, laat staan doden.

Op 21 januari 2019 raakte een advocaat in een kantoor aan de Crabethstraat in Eindhoven lichtgewond aan zijn buik en nek. Hij was die middag belaagd door een ontevreden cliënt. Deze cliënt had uren daarvoor naar de receptioniste gebeld en gedreigd dat hij de advocaat zou doden.

In de rechtszaak die hierop volgde, was volgens het OM sprake van poging tot doodslag. Het slachtoffer wilde daarnaast een schadevergoeding zien van ruim 86.000 euro. De rechters bepaalden dinsdagmiddag echter dat er geen sprake was van een ernstige aanval.

Opengeklapt

De verdachte cliënt had tijdens een ruzie in het kantoor een schaar gepakt en snijdende bewegingen gemaakt naar het slachtoffer, die er twee schaafwonden aan overhield. Omdat de verdachte de opengeklapte schaar in het midden vasthield, was het gedeelte waarmee hij kon steken relatief kort. Ook was de papierschaar bot.

De cliënt is door de rechtbank uiteindelijk veroordeeld tot het betalen van een boete van 250 euro vanwege de bedreigingen die hij heeft geuit. ''De verdachte heeft met zijn handelen niet alleen zijn advocaat, maar ook andere medewerkers van het advocatenkantoor angst aangejaagd. Dat vinden wij ernstig'', aldus de rechters.

