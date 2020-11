Straatroof en mislukte poging om mensen te bestelen vrijwel tegelijkertijd in Oosterhout

Archieffoto: Rob van den Broek vergroot

Een man is maandagavond rond zeven uur in zijn woonplaats Oosterhout op straat beroofd van zijn mobiele telefoon. Vrijwel tegelijkertijd konden een vrouw en een man uit Arnhem maar net voorkomen dat ze beroofd werden van het geld dat ze bij zich hadden om een spelcomputer te kopen. De politie zoekt in beide gevallen getuigen.

De 33-jarige man uit Oosterhout had via internet een afspraak gemaakt met een potentiële koper van zijn gsm. Toen die de mobiele telefoon vast had, ging hij er direct vandoor. De eigenaar rende via de Denenburg, de Sterkenburg en de Assumburg achter hem aan. Daarna verloor hij hem uit het oog. De verdachte zou 1,80 meter lang zijn. Hij droeg een donkere jas met capuchon en een donkere broek.

Nepverkopers wilden geld zien

Het stel uit Arnhem wilde het geld voor de spelcomputer zien. De kopers wilden op hun beurt eerst de spelcomputer zien. Nadat de nepverkopers hun ‘klanten’ begonnen te bedreigen, renden die weg. Ondertussen belden ze de politie en riepen ze omstanders om hulp.

De eerste man die de inwoners van Arnhem probeerde geld te ontfutselen, zou 1,80 tot 1,85 meter lang zijn. Zijn leeftijd wordt geschat op 20. Hij was lichtgetint en had opgeschoren donker haar. Hij droeg een vest met capuchon en een joggingbroek, beide beige van kleur met een zwarte streep op de zijkant met daarin witte letters, en witte sportschoenen.

De maat van de verkoper zou rond 1,85 meter lang en tussen de 18 en 20 jaar oud zijn. De man droeg net als zijn kompaan een beige joggingbroek met een zwarte streep met daarin witte letters op de zijkant. Verder had hij een donkerkleurig vest of trui aan en een medisch blauw mondkapje. Beide mannen worden omschreven als ‘slank’.

