Winkelende Belgen in Reusel vergroot

Vlamingen van net over de grens doen in Nederland hun boodschappen, omdat veel winkels in hun eigen land dicht zijn. Alle niet essentiële winkels zijn er dicht, ook kappers. Maar de Belgen mogen zich wel blijven verplaatsen en mogen nog één knuffelcontact uitnodigen. "Het is wel jammer dat de horeca dicht is, anders hadden we na het winkelen nog wat gedronken."

De nieuwe lockdown bij de zuiderburen is begin november ingegaan en blijft voor zeker zes weken gelden. De grenzen zijn niet gesloten zoals bij de lockdown in het voorjaar. Toch worden verplaatsingen naar het buitenland strikt afgeraden. Ondanks deze waarschuwing worden verschillende grensplaatsen in Brabant dagelijks overspoeld met winkelende belgen.

In Reusel komen door corona veel belgen winkelen (video)

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.