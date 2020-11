Fokker Techniek schrapt door corona 50 banen bij vliegtuigonderhoud in Hoogerheide

Fokker Techniek op Aviolanda in Hoogerheide (foto: Raoul Cartens) vergroot

GKN Aerospace schrapt vijftig banen bij Fokker Techniek in Hoogerheide. Door de coronacrisis is de burgerluchtvaart wereldwijd ingestort. Daardoor is er volgens het moederbedrijf ook minder behoefte aan vliegtuigonderhoud dat op Aviolanda in Hoogerheide wordt gedaan.

GKN Aerospace wil zelf geen aantallen noemen, maar volgens FNV-bestuurder Jan Meeder gaat het om vijftig voltijdbanen.

Afhankelijk

In een verklaring schrijf het bedrijf dinsdag: "De impact van de Covid-19 crisis op de civiele luchtvaart is zeer significant. Fokker Techniek is voor haar opdrachten voor het overgrote deel afhankelijk van klanten in de civiele luchtvaart. Het bedrijf is hard geraakt door de vraaguitval in die markt."

De ondernemingsraad heeft inmiddels positief geadviseerd op de reorganisatie, ook omdat er een uitgebreid sociaal plan geldt. Zo wordt er geprobeerd om zo veel mogelijk mensen te herplaatsen bij andere vestigingen van GKN Aerospace. Ook is er een vrijwillige vertrekregeling ingesteld, waarbij medewerkers een zak geld en begeleiding krijgen naar een andere baan.

Vrijstelling

Volgens FNV zal het in deze crisistijd lastig zijn om een andere baan te vinden. Meeder: "Daarom is het ook mogelijk dat mensen een half jaar worden vrijgesteld van werk. Met behoud van salaris kunnen ze zich dan volledig richten op het vinden van die andere baan."

Volgens de bond heeft het bedrijf gezegd dat het wel tot 2024 gaat duren voordat de markt voor civiel vliegtuigonderhoud weer is opgekrabbeld naar het niveau van 2019. GKN Aerospace waagt zich in de persverklaring niet aan een voorspelling. De vakbondsbestuurder sluit niet uit dat er komende jaren nog meer banen bij Fokker Techniek in Hoogerheide gaan sneuvelen.

F-35

Een deel van de medewerkers kan waarschijnlijk aan de slag bij zusterbedrijf Fokker Elmo, dat kabelbomen voor vliegtuigen maakt. Onder andere voor alle F-35 Joint Strike Fighter straaljagers in de wereld. Door de spanningen in Turkije is de Fokker-vestiging in dat land gesloten. Het werk werd terug naar Nederland gehaald, waardoor er nu nog steeds vacatures in Hoogerheide zijn.

