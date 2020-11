Loek (95) doet aan Tai Chi en appt met zijn kleindochter: 'Maar Facebook is niets voor mij'

Als de 95-jarige Loek Middel uit Rosmalen de deur open doet is meteen zichtbaar dat hij met zijn respectabele leeftijd nog zeer vitaal is. Hij oogt veel jonger, spreekt duidelijk en hoort nog goed. Bovendien woont hij nog zelfstandig, zonder hulp. Zijn appartement ziet eruit om door een ringetje te halen.

In de huiskamer staat een computer, want Loek is met zijn 95 jaar ook nog online. Alleen van Facebook moet hij niets hebben: "Die sociale media heb ik even gedaan, maar Facebook en Twitter, dat is niets voor mij". Het is duidelijk, deze man is helemaal bij de tijd. Zo appt hij met zijn kleindochter, iets waar sommige zestigers al moeite mee hebben.