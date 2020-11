De 'BeerMate' had furore moeten maken op festivals en bij PSV, maar toen kwam corona

Deze jonge Bosschenaren bedachten de 'BeerMate'. (Foto: Ralph Bethlem) vergroot

Een machine die binnen tien seconden zes biertjes tapt zonder dat er een barman aan te pas hoeft te komen. Ralph Bethlem (22) uit Den Bosch bedacht het met vijf vrienden: de BeerMate. Perfect voor op festivals en bij voetbalwedstrijden. Dat vond Heineken ook, het bedrijf was al snel geïnteresseerd. En in het voetbalstadion van PSV mochten ze komen proefdraaien. Maar dat ging door corona niet door. "Geen publiek, geen bier. Ik hoop dat het nog goed komt."

Ze stonden te carnavallen in de Korte Putstraat in Den Bosch, het was 2017. Enorme drukte, dus werd er heel lang op het bier gewacht. Dat moest toch anders kunnen, vonden de jongens. Ralph was al druk met zijn eigen evenementenbureau en een opleiding Business Innovation en dacht maar één ding: in de toekomst moest zo'n bar gewoon geautomatiseerd worden. En daarmee was meteen een droom geboren. Een droom die inmiddels BeerMate heet, en werkt.

Fast-lane voor bier

Een geautomatiseerde drankuitgiftemachine is het, die binnen luttele seconden zes keurige biertjes tapt. Het enige dat je hoeft te doen, is op een knop drukken. Dat kan de consument dus prima zelf, op een festivalterrein bijvoorbeeld. En dan contactloos betalen. "Zo kan de druk op de huidige bar afnemen en krijg je een soort fast-lane voor bier. Denk bijvoorbeeld aan evenementen waar veel bier wordt gedronken of aan voetbalstadions", zegt Ralph.

Het duurde twee jaar voor het prototype er stond. Sinds deze zomer hebben de jongens een echte start-up in de Jamfabriek in Den Bosch. Misschien wel het slechtste moment ooit om een bedrijf te beginnen in een branche die door corona bijna volledig op zijn gat ligt. "Het was ook een samenloop van omstandigheden. Het prototype stond nog in een lokaal op de Avans Hoge School. Daar moesten we natuurlijk uiteindelijk gewoon weg. Dus toen zijn we maar echt voor onszelf begonnen."

Hoe de BeerMate werkt zie je hier:

Proef in het PSV Stadion

Er kwamen gesprekken met Heineken, Bavaria en festivaldirecteuren. De interesse was er, maar de bedrijven wilden in deze periode toch geen geld investeren. Er stonden tests gepland op festivals in de maanden maart, april en mei. Die festivals die kwamen er niet. Maar tot hun grote vreugde kregen de jongens het voor elkaar om proef te mogen draaien in het PSV-stadion. Al was daar nog wel het één en ander voor nodig.

"Ze hadden de wens dat we de machine van zes normale bekertjes zouden ombouwen naar vier halve liters, want dat is wat daar wordt gedronken." Ze werkten er een maand aan. Vier halve liters in 14 seconden. Maar het bleek allemaal voor niets. Op zondag 4 oktober zou er worden getest, en toen kwam de premier met de mededeling dat er niet langer publiek welkom was in de stadions. Een aderlating. Vooral ook omdat er van alles omheen geregeld was, zoals een videograaf die het beeldmateriaal zou verzorgen waar ze daarna weer de boer mee op konden.

De BeerMate werd speciaal voor het PSV-publiek omgebouwd voor halve liters vergroot



"Daarna hebben we zo vaak tegen elkaar gezegd dat als dit wél was doorgegaan, dan hadden we mooi materiaal gehad waarmee we naar potentiële klanten hadden kunnen stappen om ons product te verkopen. Ook dat is cruciaal geweest voor de positie waar we nu in zitten", aldus Ralph.

De situatie begint nu wel heel nijpend te worden. "Door iets waar je helemaal niets aan kunt doen, zie je het nu ten onder gaan en kun je de rekeningen niet meer betalen. Dat hakt er wel in."

Weer een beetje richting 'het oude normaal' kunnen

Wat ze nodig hebben, is perspectief. Signalen dat de markt weer aantrekt en we allemaal weer een beetje richting 'het oude normaal' kunnen. Maar Ralph is bang dat dat te lang gaat duren. "Simpel, we hebben geld nodig om verder te kunnen en daar hebben we hulp bij nodig." In de tussentijd blijven de mannen druk bezig met doorontwikkelen, in de hoop dat als de markt er weer klaar voor is, ze er ook kunnen staan.

Contactloos betalen of betalen met een QR-code hoort daarbij. Al helemaal als er nooit meer een ''oude normaal' gaat komen. "Dan hebben wij een machine waar je kunt bestellen, betalen, zelf weer je drankje pakken zodat er niemand meer aan jouw bekertje hoeft te zitten. Mensen achter de bar hoeven niet meer dicht op elkaar te staan en bestelpunten kunnen veel beter worden verspreid over een terrein waardoor en minder rijen zijn. Coronaproof dus."

