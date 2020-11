Vrachtwagen vol varkens gekanteld, ontsnapte dieren zorgen voor verkeerschaos

In Den Bosch is woensdagmiddag rond halftwee een vrachtwagen met 180 varkens gekanteld. Tientallen dieren zijn daarbij ontsnapt en de weg opgelopen. Sommige varkens zijn er slecht aan toe.

Het ongeluk gebeurde op de Bruistensingel richting de Reitscheweg. De vrachtwagen kantelde in de bocht richting de afslag Nijmegen/Tilburg. Verschillende mensen zijn bezig om de varkens te vangen op de drukke kruising en in een andere vrachtwagen te laden.

In de truck zitten nog heel veel varkens. De dieren die nog in de vrachtwagen zitten, worden eruit gehaald.

Bruistensingel afgesloten

De politie probeert ondertussen het overige verkeer in goede banen te leiden, maar door de gekantelde vrachtwagen en de loslopende dieren valt dat niet mee. De Bruistensingel is vanuit het centrum afgesloten. Vanaf de kant van de A2 kan verkeer nog wel over een baan de stad in.